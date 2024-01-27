نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لسنا مستعدين 100%".. فيتوريا يصدم الجمهور قبل مباراة مصر والكونغو بكأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق المدير الفني للمنتخب المصري، روي فيتوريا، على المواجهة المرتقبة مع الكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تُقام حاليًا في كوت ديفوار.

ماذا قال فيتوريا عن مباراة مصر والكونغو؟

في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أشار فيتوريا إلى أهمية المواجهة قائلًا: "مواجهة الكونغو تعتبر مهمة بالنسبة لنا، ونتعامل معها كمباراة نهائية، مدركين تحديات قوة المنافس وصعوبة الفوز عليه".

وفيما يخص التحضير للمباراة، أوضح المدرب: "رغم وجود بعض المشكلات التي لم نتوقعها، إلا أننا نسعى للفوز ونعتبر أن التفاصيل الصغيرة ستلعب دورًا هامًا في تحديد الفائز".

وأضاف: "نحن لسنا في حالة تجهيز بنسبة 100%، ولكننا سندخل المباراة بطموح وتطلعات كبيرة".

وفيما يخص اختيار المنافس، أوضح فيتوريا: "لست سعيدًا بمواجهة الكونغو أكثر من المغرب، إذ لا يمكننا التفكير بهذه الطريقة، ونحن على استعداد لمواجهة جميع المنتخبات القوية، دون الانصراف إلى سيناريوهات محددة".

واختتم تصريحاته بالتركيز على أداء المنافس قائلًا: "الأهم بالنسبة لنا هو كيفية أداء الفريق الآخر على أرض الملعب، وسنواجه منتخبًا قويًا ومنظمًا، لديه لاعبون يظهرون بأداء متميز، وقد ظهر بشكل قوي في المباريات السابقة، والكونغو الديمقراطية تعرف جيدًا عن فريقنا".