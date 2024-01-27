مصدر يكشف لـ " دوت الخليج الرياضي " أسباب عدم مشاركة إيهيناتشو مع نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية حتى الآن

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أحمد جودة - القاهرة -

غاب كيليتشي إيهيناتشو، لاعب المنتخب النيجيري عن تشكيل المدرب البرتغالي خوسيه بيسيرو حتى الآن في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وعلى الرغم من أن اللاعب لم يتعافى بشكل كامل من الإصابة في الفخذ، كما تألق أيضًا في التدريبات في أبيدجان، إلا أنه لم يحصل على فرصة المشاركة.

وأشار مصدر خاص لـ " دوت الخليج الرياضي " أن خوسيه بيسيرو تعمد استبعاد إيهيناتشو من تشكيل نيجيريا في البطولة حتى الآن، كإجراء تأديبي بعد عدم احترامه لقرارات المدرب البرتغالي خلال إحدى مباريات تصفيات كأس العالم 2026 في نوفمبر.

وأكد المصدر أن بيسيرو أراد معاقبة لاعب ليستر سيتي بعدم المشاركة في البطولة، كنوع من ضبط الفريق وعدم تكرار هذا الموقف مرة أخرى، على الرغم من تعافي إيهيناتشو بشكل كامل مؤخرًا.

ويواجه المنتخب النيجيري نظيره الكاميروني الليلة على أرضية ملعب فيليكس هفويت بواني، لحساب دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية.