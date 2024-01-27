نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونيخ ينجو من فخ أوجسبورج ويقلص الفارق مع متصدر الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ أمام نظيره أوجسبورج، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت الموافق السابع والعشرين من يناير الجاري، على أرضية ستاد دبليو أرينا، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الألماني.

وبهذه النتيجة رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى النقطة 47 في المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني، فيما تجمد رصيد أوجسبورج عند المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة.

أحداث مباراة بايرن ميونيخ ضد أوجسبورج اليوم في الدوري الألماني

بدأت المباراة بسيطرة كبيرة من جانب لاعبي بايرن ميونيخ على الكرة، ولكن أضاعوا العديد من الفرص المحققة، مع وجود محاولات من جانب أوجسبورج ولكن لم تكن بنفس سيطرة الفريق المضيف على الكرة.

ونجح اللاعب ألكسندر بافلوفيتش من تسجيل الهدف الأول لصالح فريقه بايرن ميونيخ بالدقيقة الثالثة والعشرون من عمر المباراة في شباك حارس أوجسبورج، قبل أن يضيف ألفونسو دافيز هدف البافاري الثاني في الدقيقة 5+45.

وسجل إيرميدين ديميروفيتش لاعب أوجسبورج في الدقيقة 52'، قبل أن يحرز النجم الإنجليزي هاري كين الهدف الثاني لصالح بايرن ميونيخ في الدقيقة 58' من عمر اللقاء.

وأحرز اللاعب جمال موسيالا هدفا لفريق بايرن ميونيخ قبل أن يقرر إلغاءه من قبل الفار بسبب تسلل على الإنجليزي هاري كين.

وعاد إيرميدين ديميروفيتش لاعب أوجسبورج لينجح في تسجيل هدف ثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع عن طريق ركلة جزاء.

موعد مباراة بايرن ميونيخ المقبلة في الدوري الألماني

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ لخوض مواجهة قوية أمام نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ، يوم السبت الموافق 4-2-2024، على أرضية ملعب "أليانز أرينا" وذلك في إطار منافسات الجولة العشرين من البوندسليجا.

وتقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة بايرن ميونيخ ضد مونشنجلادباخ، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ ضد بوروسيا مونشنغلادباخ في الدوري الألماني

تنقل أحداث مباراة بايرن ميونيخ ضد بوروسيا مونشنغلادباخ، في الجولة الـ20 من بطولة الدوري الألماني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات البوندسليجا لجمهور الوطن العربي وشمال إفريقيا