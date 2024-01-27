نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على جدول ترتيب الدوري الألماني بعد فوز بايرن ميونيخ أمام أوجسبورج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نوفر لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية؛ جدول ترتيب الدوري الألماني بعد فوز بايرن ميونيخ أمام أوجسبورج، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة البوندسليجا.

ويحتل الفريق الكروي الأول بنادي باير ليفركوزن صدارة ترتيب جدول الدوري الألماني برصيد 48 نقطة، فيما يتواجد بارين في وصافة ترتيب البوندسليجا برصيد 47 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الألماني

وجاء جدول ترتيب الدوري الألماني بعد فوز بايرن ميونيخ أمام أوجسبورج على النحو التالي:



1- بايرين ليفركوزن:- 48 نقطة

2-بايرين ميونخ:- 47 نقطة

3-شتوتجارت:- 34 نقطة

4-لايبزيج:- 33 نقطة

5-بروسيا دورتموند:- 33 نقطة

6- آينتراخت فرانكفورت:-28 نقطة

7-فرايبورج:- 28 نقطة

8-هوفنهايم:- 24 نقطة

9- أوجسبورج:-22 نقطة.

10-هايدينهام:- 22 نقطة

11-فولفسبورج:- 21 نقطة

12- بروسيا مونشنجلادباخ:- 20 نقطة

13-فيردر بريمين:- 20 نقطة

14-بوخوم:- 20 نقطة

15-يونيون برلين:- 14 نقطة

16-ماينتس:- 11 نقطة

17-كولن:- 11 نقطة

18-دارمشتات:- 11 نقطة

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية تمتلك حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الألماني لجمهور الوطن العربي وشمال إفريقيا.