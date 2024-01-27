نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة بايرن ميونيخ ضد أوجسبورج اليوم 27-1-2024 في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور الآتية، نتيجة وملخص أهداف مباراة بايرن ميونيخ ضد أوجسبورج اليوم 27-1-2024، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ19 من مسابقة الدوري الألماني.

ونجح لاعبو العملاق البافاري من تحقيق فوزًا هامًا أمام نظيره أوجسبورج، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة البوندسليجا للموسم الكروي الحالي.

نتيجة وملخص أهداف مباراة بايرن ميونيخ ضد أوجسبورج اليوم 27-1-2024

نجح اللاعب ألكسندر بافلوفيتش من تسجيل الهدف الأول لصالح فريقه بايرن ميونيخ بالدقيقة الثالثة والعشرون من عمر المباراة في شباك حارس أوجسبورج، قبل أن يضيف ألفونسو دافيز هدف البافاري الثاني في الدقيقة 5+45.

وسجل إيرميدين ديميروفيتش لاعب أوجسبورج في الدقيقة 52'، قبل أن يحرز النجم الإنجليزي هاري كين الهدف الثاني لصالح بايرن ميونيخ في الدقيقة 58' من عمر اللقاء، ثم عاد ديميروفيتش ليسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 94.

موقف الفريقين بجدول ترتيب الدوري الألماني

وبهذه النتيجة رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى النقطة 47 في المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني حيث لعب 18 مباراة نجح لاعبو البافاري من تسجيل 53 هدفا واستقبلت شباكه 16، فيما تجمد رصيد أوجسبورج عند المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة.

موعد مباراة بايرن ميونيخ المقبلة بعد الفوز على أوجسبورج

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ لخوض مواجهة قوية أمام نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ، يوم السبت الموافق 4-2-2024، على أرضية ملعب "أليانز أرينا" وذلك في إطار منافسات الجولة العشرين من البوندسليجا.

وتقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة بايرن ميونيخ ضد مونشنجلادباخ، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ ضد بوروسيا مونشنغلادباخ في الدوري الألماني

تنقل أحداث مباراة بايرن ميونيخ ضد بوروسيا مونشنغلادباخ، في الجولة الـ20 من بطولة الدوري الألماني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات البوندسليجا لجمهور الوطن العربي وشمال إفريقيا