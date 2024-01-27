الاتحاد السكندري يواجه فريق الشباب وديًا استعدادًا لمواجهة إنبي في كأس الرابطة

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض نادي الاتحاد السكندري مباراة ودية مساء الغد أمام فريق الشباب مواليد 2003 وديًا استعدادًا لمواجهة إنبي في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

ويأتي ذلك من أجل تجهيز جميع اللاعبين خلال المباراة الودية للوقوف على مستواهم قبل مواجهة إنبي في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

ونجح نادي الاتحاد السكندري في الصعود إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية عقب احتلاله صدارة المجموعة الأولي.

وحقق الاتحاد السكندري الفوز على سموحة ضمن لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

موعد مباراة الاتحاد السكندري وإنبي في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لمواجهة إنبي ضمن مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة والمقرر إقامتها مساء يوم الأربعاء القادم على ستاد الاسكندرية.