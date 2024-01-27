نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الفوز أمام أوجسبورج.. موعد مباراة بايرن ميونيخ المقبلة في الدوري الألماني 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ فوزًا هامًا أمام نظيره أوجسبورج بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت الموافق السابع والعشرين من شهر يناير الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم 2023-24.

ونستعرض لكم متاعبي وزوار موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد انطلاق صافرة بداية أحداث مباراة بايرن ميونيخ المقبلة في بطولة الدوري الألماني بالإضافة إلى القنوات الناقلة للقاء.

موعد مباراة بايرن ميونيخ القادمة بعد الفوز أمام

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ لخوض مواجهة قوية أمام نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ، يوم السبت الموافق 4-2-2024، على أرضية ملعب "أليانز أرينا" وذلك في إطار منافسات الجولة العشرين من البوندسليجا.

وتقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة بايرن ميونيخ ضد مونشنجلادباخ، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ ضد بوروسيا مونشنغلادباخ في الدوري الألماني

تنقل أحداث مباراة بايرن ميونيخ ضد بوروسيا مونشنغلادباخ، في الجولة الـ20 من بطولة الدوري الألماني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات البوندسليجا لجمهور الوطن العربي وشمال إفريقيا.