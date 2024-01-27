نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الزمالك يضم لاعب الأهلي السابق كأول صفقاته الشتوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهي مسؤولو نادي الزمالك برئاسة " حسين لبيب"، التعاقد مع لاعب الأهلي السابق كأول صفقات الفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحصل نادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية على توقيع أحمد حمدي نجم مونتريال الكندي والأهلي السابق، ليصبح لاعبًا داخل صفوف الفارس الأبيض بشكل رسمي حسب ما أكده الإعلامي أحمد شوبير.

وحسب ما أكده الإعلامي " أحمد شوبير"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، فإن الزمالك حصل على توقيع أحمد حمدي نجم مونتريال الكندي والأهلي السابق.

شوبير يعلن انضمام أحمد حمدي إلى الزمالك

وكتب شوبير:" رسميًا.. أحمد حمدي يوقع للزمالك لمدة 3 سنوات ويجرى الكشف الطبي غدًا الأحد".

احمد شوبير عبر فيسبوك

ورحل أحمد حمدي عن فريقه مونتريال الكندي خلال الفترة الماضية، وأصبح لاعبًا حرًا، ويمكن له الانضمام إلى أي فريق بشكل مجاني دون الرجوع إلى فريقه الكندي.