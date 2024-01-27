نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. سونج يخاطر بالثنائي المصاب أمام نيجيريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه المنتخب النيجيري نظيره الكاميروني الليلة على أرضية ملعب فيليكس هفويت لحساب دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ووفقًا لما توصل إليه " دوت الخليج الرياضي " من مصدر خاص بالاتحاد الكاميروني لكرة القدم، فإن ريجوبير سونج، مدرب الأسود رفض التقارير الطبية التي تحذر من مشاركة الثنائي جان تشارلز كاستيليتو، جورج كيفين نكودو، أمام نيجيريا لأسباب صحية.

وأشار المصدر أن الثنائي يعاني من مشاكل صحية مرتبطة بالملاريا، وبناء على ذلك لم يتمكن الثنائي من إكمال الجلسة التدريبية النهائية لفريقهما، حيث ظهرت عليهما الأعراض المرتبطة بالمرض الذي ينقله البعوض.

كان كاستيليتو ونكودو جزءًا اساسيًا مع المنتخب الكاميروني خلال البطولة حتى الآن، حيث ساهم الثنائي بتسجيل أربعة من الأهداف الخمسة للأسود في الكان.