ريال مدريد يخطف فوزًا ثمينًا أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد فوزًا ثمينًا أمام نظيره لاس بالماس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "دي جران كاناريا"، وذلك في إطار الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإسباني 2023-2024.

ويحتل ريال مدريد بعد هذا الفوز صدارة الليجا برصيد 54، بعد الفوز في سبعة عشر مباراة والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة مباراة واحدة، فيما يحتل فريق لاس بالماس المركز الثامن برصيد 31 نقطة، بعد الفوز في تسع مباريات وخسارة مثلهم والتعادل في أربعة لقاءات.

أحداث مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني

منعت العارضة الهدف الأول لصالح لاس بالماس في الدقيقة 34، بعد تسديدة من سيرجي كاردونا بعد تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

وسجل خافيير مونيوز أول أهداف اللقاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 53، بعد هجمة مرتدة، أنهاها ساندرو راميريز بعرضية أرضية من جهة يمين منطقة الجزاء إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، قابلها مونيوز بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك على يسار الحارس أندري لونين.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح ريال مدريد في الدقيقة 57 بداع التسلل على داني كارفخال قبل تسجيله للهدف.

وتعادل فينيسيوس جونيور لصالح ريال مدريد في الدقيقة 65، بعد تمريرة رائعة من كامافينجا إلى زميله فينيسيوس الذي استقبلها بقدمه اليسرى ثم سدد الكرة بنفس القدم من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف أوريلين تشواميني الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 84، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء لاس بالماس، نفذها توني كروس بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها تشواميني برأسية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.