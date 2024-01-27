نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد لاس بالماس اليوم السبت 27-1-2024 في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة ريال مدريد ولاس بالماس بفوز الميرنجي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "دي جران كاناريا"، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني

افتتح خافيير مونيوز أول أهداف اللقاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 53، بعد هجمة مرتدة، أنهاها ساندرو راميريز بعرضية أرضية من جهة يمين منطقة الجزاء إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، قابلها مونيوز بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك على يسار الحارس أندري لونين.

وتعادل فينيسيوس جونيور لصالح ريال مدريد في الدقيقة 65، بعد تمريرة رائعة من كامافينجا إلى زميله فينيسيوس الذي استقبلها بقدمه اليسرى ثم سدد الكرة بنفس القدم من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف أوريلين تشواميني الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 84، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء لاس بالماس، نفذها توني كروس بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها تشواميني برأسية من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.