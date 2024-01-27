منتخب مصر يكتسح الجزائر ويفوز باللقب الإفريقي التاسع لكرة اليد

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أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب مصر الأول لكرة اليد، بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر، بعد فوزه على نظيره منتخب الجزائر.

وتأهل منتخب مصر الأول لكرة اليد، عقب الفوز بالمسابقة القارية، بشكل مباشر، إلى أولمبياد باريس 2024، بالإضافة إلى تأهل الفراعنة إلى بطولة كأس العالم لكرة اليد 2024.

واستضافت مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، والتي أقيمت في الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري، في الصالة الرئيسية الكبرى باستاد القاهرة.

وحقق الفراعنة الفوز على الجزائر بنتيجة (29/21)، حيث انتهى الشوط الأول بنتيجة (17/10)، وسط تألق للاعبي المنتخب الوطني، بقيادة الإسباني خوان كارلوس باستور.

منتخب مصر يتأهل إلى أولمبياد باريس عقب اللقب الإفريقي

وتأهل منتخب مصر لكرة اليد، إلى أولمبياد باريس 2024، عقب تحقيق اللقب الإفريقي التاسع في تاريخه.

فيما تأهلت منتخبات مصر والجزائر وتونس والرأس الأخضر إلى بطولة كأس العالم لكرة اليد، التي تستضيفها كرواتيا والنرويج والدنمارك يناير 2024.

حيث تصل المنتخبات صاحبة المراكز الخمس الأولي إلى بطولة كأس العالم.

ترتيب بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد

تأهل منتخب غينيا لكرة اليد، إلى بطولة كأس العالم، بعد حصوله على المركز الخامس عقب الفوز علي الكونغو الديمقراطية بنتيجه (29/26) في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، فيما حقق منتخب المغرب المركز السابع، عقب الفوز على أنجولا بنتيجة (25/23) في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن.

وجاء ترتيب المنتخبات كالتالي:

1- منتخب مصر

2- منتخب الجزائر

3- منتخب تون

4- منتخب الرأس الأخضر

5- منتخب غينيا

6- منتخب الكونغو الديمقراطية

7- منتخب المغرب

8- منتخب انجولا

9- منتخب نيجيريا

10- منتخب الكاميرون

11- منتخب الجابون

12- منتخب ليبيا

13- منتخب الكونغو برازافيل

14- منتخب رواندا

15- منتخب كينيا

16- منتخب زامبيا

نسور قرطاج تحصل علي برونزية إفريقيا وتضمن الملحق الأوليمبي

حقق منتخب تونس الأول لكرة اليد، الفوز علي منتخب الرأس الاخضر بنتيجه (28/35) عقب تسيد لاعبي منتخب تونس اللقاء منذ البداية الشوط الأول، الذي انتهي بتقدم تونس بنتيجه (13/20) وبفارق 7 أهداف اعطت الأفضلية لنسور قرطاج للحصول علي المركز الثالث بالبطولة الإفريقية السادسه والعشرون.

وبتلك النتيجة تكون تونس قد حصلت على 10 ذهبيات و8 فضيات و7 برونزيات خلال المشوار الإفريقي.

كذلك بهذا الإنتصار يضمن منتخب تونس التواجد ضمن الملحق الأوروبي لتصفيات أولمبياد باريس 2024.