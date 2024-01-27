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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد أمام لاس بالماس مساء اليوم السبت على ملعب "دي جران كاناريا"، ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإسباني.

وتمكنت كتيبة كارلو أنشيلوتي من تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، سجل هدفي الملكي فينيسيوس جونيور وأوريلين تشواميني في الدقيقتين 65 و84، فيما سجل هدف لاس بالماس الوحيد اللاعب خافيير مونيوز عند الدقيقة 53.

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد أمام لاس بالماس

يحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، ويأتي جيرونا في المركز الثاني برصيد 52 نقطة، فيما يأتي برشلونة في المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

1- ريال مدريد: 54 نقطة

2- جيرونا: 52 نقطة.

3- برشلونة: 44 نقطة.

4- أتلتيكو مدريد: 41 نقطة.

5- أتلتيك بلباو: 41 نقطة.

6- ريال سوسيداد: 35 نقطة.

7- فالنسيا: 32 نقطة.

8- لاس بالماس: 31 نقطة.

9- ريال بيتيس: 31 نقطة.

10- خيتافي: 26 نقطة.

11- ألافيس: 26 نقطة.

12- أوساسونا: 25 نقطة.

13- رايو فاليكانو: 23 نقطة.

14- فياريال: 20 نقطة.

15- ريال مايوركا: 20 نقطة.

16- سيلتا فيجو: 17 نقطة.

17- إشبيلية: 16 نقطة.

18- قادش: 15 نقطة.

19- غرناطة: 11 نقطة.

20- ألميريا: 6 نقاط.