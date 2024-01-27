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أحمد جودة - القاهرة - يتشوق محبو مشاهدة الملكي لمعرفة موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد الفوز أمام لاس بالماس بنتيجة 2-1 في المواجهة القوية التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب "دي جران كاناريا" في الجولة الـ22 من الليجا.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد الفوز أمام لاس بالماس

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره خيتافي يوم الخميس المقبل 1-2-2024 على ملعب "كولوسيوم"، وذلك في إطار الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإسباني.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد وخيتافي يوم الخميس المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني

يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد خيتافي مساء الخميس المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.