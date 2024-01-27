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رياض - احمد صلاح - يريد الكثيرون من محبي الكرة العربية معرفة موعد مباراة الزمالك والأهلي السعودي في نهائي كأس دبي للتحدي، بعدما تمكن الراقي الفوز على ووهان ثري تاونز الصيني بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المواجهة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب آل مكتوم.

وتأهل الفارس الأبيض إلى نهائي كأس دبي للتحدي بعدما تخطي الرجاء البيضاوي المغربي في نصف النهائي بالفوز بركلات الترجيح عقب تعادلهما بهدفين لكلا منهما في الوقت الأصلي من المباراة التي أقيمت أمس على ملعب آل مكتوم.

موعد مباراة الزمالك والأهلي السعودي في نهائي كأس دبي للتحدي

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والأهلي السعودي في نهائي كأس دبي للتحدي يوم الأحد 28 يناير الجاري، وتبدأ المباراة في في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبو ظبي في الإمارات ويحتضن المباراة ملعب آل مكتوم.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي السعودي في نهائي كأس دبي للتحدي

ويمكنك مشاهدة مباراة الزمالك والأهلي السعودي في نهائي كأس دبي للتحدي من خلال شبكة قنوات السعودية الرياضية وقناة القلعة البيضاء وقناة دبي الرياضية كما يمكنك أيضا متابعة المباراة من خلال البث المباشر على الإنترنت في البطولة التي تقام في نسختها الأولي.

قائمة الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي – محمود حمدي “الونش” – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف “روقا” – نبيل عماد “دونجا” – سيد عبدالله “نيمار” – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم “أوباما” – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – محمد حسام “بيسو” – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.