نتيجة مباراة مصر والجزائر كرة اليد في نهائي أمم أفريقيا .. الفراعنة إلى أولمبياد باريس (فيديو)نتيجة مباراة مصر والجزائر كرة اليد في نهائي أمم أفريقيا .. الفراعنة إلى أولمبياد باريس (فيديو)

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رياض - احمد صلاح - تعرف على نتيجة مباراة مصر والجزائر كرة اليد في نهائي أمم أفريقيا الذي أقيم مساء اليوم السبت على صالة ستاد القاهرة الدولي في البطولة التي تحتضنها الأراضي المصرية.

نتيجة مباراة مصر والجزائر كرة اليد

وعن نتيجة مباراة مصر والجزائر كرة اليد، فقد حسم منتخب مصر لكرة اليد المباراة بنتيجة 29-21 وتوج الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا لكرة اليد للمرة التاسعة في تاريخه والثالثة على التوالي ويقترب من تحقيق إنجاز منتخب تونس الأكثر تتويجًا في القارة برصيد 10 ألقاب.

انتهي الشوط الأول من مباراة مصر والجزائر كرة اليد بتقدم منتخب الفراعنة بنتيجة 17-10، وفي الشوط الثاني من المباراة دخل منتخب الجزائر بدافع كبير وقام بتسجيل أربعة أهداف لتكون النتيجة 21-17 وعاد منتخب مصر لكرة اليد مرة أخري وتقدم بعد 21 دقيقة بنتيجة 26-17 وانهي منتخبنا الوطني المباراة في أخر الدقائق بنتيجة 29-21 ليتأهل منتخب اليد إلى أولمبياد باريس 2024، ويتوج الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا لكرة اليد للمرة التاسعة في تاريخه والثالثة على التوالي.

مشوار منتخب مصر لكرة اليد في كأس أمم إفريقيا

وبدأ منتخب مصر لكرة اليد مشواره في بطولة أمم إفريقيا، بالفوز على غينيا 33-15، وبعدها انتصر على الكونغو 34-19 في المباراة الثانية، وفي المباراة الثالثة ضمن ختام دور المجموعات انتصر الفراعنة على الكاميرون 35-16، وتأهل لربع النهائي ليسحق أنجولا بنتيجة 37-25 وفي نصف النهائي انتصر على تونس 30-25، وفي المباراة النهائية انتصر مصر على الجزائر بنتيجة 29-21.

قائمة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد

وبعد معرفة نتيجة مباراة مصر والجزائر كرة اليد اليوم كان المنتخب الوطني يخوض البطولة بقائمة تضم 16 لاعبًا وهما علي زين وكريم هنداوي ومحمد علي ومحمد عصام الطيار وأحمد هشام سيسا ومازن رضا وعبد الرحمن فيصل وحسن قداح وأحمد خيري ويحيى الدرع وسيف الدرع ويحيى خالد ومهاب سعيد ومحسن رمضان ومحمد سند وأكرم يسري.