انت الأن تتابع خبر تربية لواء الجامعة تحرز لقب دورة الأمير فيصل الأولمبية للناشئين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمكنت مديرية تربية لواء الجامعة، من احراز لقب دورة الأمير فيصل الأولمبية الـ 15 للناشئين.

وحصلت تربية لواء الجامعة في الدورة التي أقيمت في مدينة العقبة، تحت رعاية وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، على 7 ميداليات بينها 4 ذهبيات وبرونزيتان وفضية،

وجاءت تربية ماركا في المركز الثاني برصيد 5 ميداليات (4 ذهبيات، وفضية)، وتربية جرش ثالثا بـ 4 ميداليات ذهبية.

و خلال حفل الاختتام قام مديرا تربية العقبة الدكتور عبد الوهاب الحجاج، والرياضة المدرسية أمين سر الاتحاد المدرسي الدكتور مصلح البطوش بتتويج الفائزين ببطولة الفردي والزوجي كرة طاولة وتكريم الجهات المتعاونة.

وجاءت نتائج المباريات على النحو التالي:

خماسي كرة القدم فازت تربية ماركا بالميدالية الذهبية، والرصيفة بالفضية، والعقبة بالبرونزية؛ وفي كرة اليد طالبات فازت بني كنانة بالذهبية، والأغوار الجنوبية بالفضية، والجامعة بالبرونزية؛ وفي كرة الطائرة الشاطئية طالبات، فازت الأغوار الجنوبية بالذهبية، وماركا بالفضية، والقويسمة بالميدالية البرونزية.

وفي كرة الطاولة فردي طالبات، فازت علا أيمن من الجامعة بالميدالية الذهبية، ومايا عبدالله من العقبة بالفضية، وليالي رائد من بني كنانة بالبرونزية؛ وفي كرة الطاولة زوجي طالبات، فازت جنى ايمن وايلين ايمن من الجامعة بالذهبية، وسندس معتصم وياقوت كناني من بني كنانة بالفضية، ولينا درويش وسارة الروسان من العقبة بالبرونزية.

وفي الريشة الطائرة فردي طالبات، فازت جنى عسيلة من الجامعة بالذهبية، وميرا بطاينة من اربد بالفضية، ومجد الطباشات من الطفيلة بالبرونزية.

أما الريشة الطائرة زوجي طالبات، فازت بالذهبية ليندا ابزاخ وروان محمد من الزرقاء الثانية، و راما بلال وبيسان غالب من الطفيلة بالفضية، و سلمى ملحم وملك صدام من اربد بالبرونزية.

وأعلن خلال الحفل الترتيب النهائي لدورة الأمير فيصل الأولمبية الخامسة عشرة للناشئين كما يلي تربية لواء الجامعة أولا (7 ميداليات)، ثم لواء ماركا (5)، وجرش (4)، والعقبة (9)، وعمان (3)، وبني كنانة (4)، والأغوار الجنوبية (2) ميدالية، وسحاب (1)، والزرقاء الثانية (1)، واربد (7)، والطفيلة (5)، والأغوار الشمالية (2)، والزرقاء الأولى (2)، والبادية الجنوبية (1)، والطيبة والوسطية (1)، والرمثا (1)، والرصيفة (1)، والقويسمة (2)، والسلط (1)، وأخيرا وادي السير (1ميدالية).