انت الأن تتابع خبر أنغولا أول المتأهلين إلى ربع نهائي الكان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حجز منتخب أنغولا مساء السبت، أولى بطاقات الدور ربع النهائي في بطولة أمم إفريقيا المقامة في ساحل العاج، بفوزه الكاسح على منتخب ناميبيا بثلاثية نظيفة.

وضرب منتخب أنجولا موعدًا في دور الثمانية الذي سيقام يوم 2 فبراير المقبل في مدينة أبيدجان، مع الفائز من مباراة دور الـ16 بين منتخبي الكاميرون ونيجيريا، اللذين يلتقيان (الليلة).

ولعب منتخب أنجولا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 16، عقب طرد حارس مرماه إديلسون دا كروز، لكنه افتتح التسجيل بواسطة نجمه جاسينتو دالا في الدقيقة الـ 38، وتساوت الكفة بين المنتخبين، عقب طرد لاعب منتخب ناميبيا هاوكونجو في الدقيقة الـ 40 لحصوله على الإنذار الثاني، قبل أن يضيف دالا الهدف الثاني لأنجولا في الدقيقة الـ 42، وينتهي الشوط الأول بتقدم مستحق لأنغولا بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، أضاف كريستوفاو مابولولو الهدف الثالث لأنجولا في الدقيقة الـ 66 لينتهي اللقاء لصالح متنخب أنغولا بثلاثية نظيفة.