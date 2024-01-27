عاجل.. أول تعليق من أنشيلوتي بعد فوز ريال مدريد أمام لاس بالماس

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أحمد جودة - القاهرة - علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على فوز فريقه أمام مصيفه لاس بالماس بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

أول تعليق من أنشيلوتي بعد فوز ريال مدريد

أنشيلوتي قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:"الهدف الذي استقبلناه غيّر كل شيء. لقد غيرنا النظام ونحن قدمنا مباراة جيدة، يلعب لاس بالماس بشكل جيد للغاية مع الكرة، كنا نعلم أنه سيكون من الصعب الفوز عليهم، هذا فوز مهم للغاية".

وأضاف:"لقد سجلنا هدفين مهمين لأن المباراة بكاملها كانت معقدة".

وتابع:"العودة في النتيجة ٨ مرات هذا الموسم هذا يدل على أننا نمتلك لاعبين جيدين ومتحمسين والمتواجدين على مقاعد البدلاء يساعدوننا دائمًا".

وواصل:"أنا أنظر إلى دكة البدلاء وأرى العديد من الخيارات لتغيير المباراة".

وأوضح:"استبدال فينيسيوس جونيور وكامافينجا من أجل استعادة التوازن الدفاعي. كامافينجا مُتعب بعد كل ما قدمه اليوم".

وأردف:" تشواميني لعب المباراة بشكل جيد، قوي جدًا في الدفاع، ويقطع الكثير من الكرات، ودفاعيًا يساعدنا من خلال رأسياته، مرة أخرى، نحن خطيرون جدًا".

وأكمل:"لدينا أيضًا مُسددون أقوياء ولاعبون جيدون جدًا".