نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفراعنة يسيطرون على جوائز أمم إفريقيا لليد.. يحيى خالد الأفضل وعادل الهداف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل يحيى خالد، لاعب منتخب مصر الأول لكرة اليد، على لقب أفضل لاعب فى بطولة كأس الأمم الإفريقية التى حصد لقبها المنتخب الوطني بعد الفوز على نظيره الجزائر بنتيجة (29/21) في المباراة النهائية التي استضافتها الصالة الرئيسية الكبرى باستاد القاهرة.

وسيطر الفراعنة على جوائز البطولة، حيث حصل محمد سند على لقب أفضل جناح أيمن وأحمد هشام سيسة على أفضل جناح أيسر ويحيى الدرع أفضل ظهير أيسر وأحمد عادل هداف البطولة.

جوائز كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد

ويستعرض “دوت الخليج الرياضي” جوائز بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد

يحيى خالد: أفضل لاعب في البطولة

أحمد عادل: هداف البطولة

بيير روبينز - منتخب غينيا: أفضل حارس مرمى في البطولة

محمد سند: أفضل جناح أيمن في البطولة

أحمد سيسا: أفضل جناح أيسر في البطولة

أنور بن عبد الله: أفضل ظهير أيمن في البطولة

يحيى الدرع: أفضل ظهير أيسر في البطولة

باولو مورينو - منتخب كاب فيردي: أفضل لاعب دائرة في البطولة

مصطفى حاج صدوق - منتخب الجزائر: افضل ظهير في البطولة

منتخب مصر بطل كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد للمرة التاسعة

ونجح منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور فى الإحتفاظ باللقب والتتويج بالنجمة الأفريقية التاسعة، فضلا عن حسم تذكرة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى النهائى بالفوز على تونس فى نصف النهائى (30/25) بعد ما فاز فى دور ربع النهائى الثلاثاء على أنجولا بنتيجة (37/25)، بينما تأهل منتخب الجزائر لكرة اليد إلى النهائى بالفوز على الرأس الأخضر بنتيجة (32/26) فى نصف النهائى، ليصطدم بالفراعنة في المباراة النهائية.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق العلامة الكاملة بالفوز السادس على التوالى بالإنتصار على الجزائر و تونس الفوز على أنجولا فى ربع النهائى، بعد تحقيق العلامة الكاملة فى دور المجموعات فى بعد الفوز على غينيا بنتيجة (33/15) بأولى مواجهاته بالبطولة فى مباراة شهدت تألق كريم هنداوى حارس مرمى المنتخب الذى حصل على أفضل لاعب فى المباراة ثم الفوز على الكونغو برازافيل (34/19) فى مباراة شهدت تألق اللاعب مهاب سعيد وزميله أحمد سيسة و أخيرا على الكاميرون بنتيجة (35/16) ليتأهل متصدرا المجموعة الثانية.

منتخب مصر يتأهل إلى أولمبياد باريس عقب اللقب الإفريقي

وتأهل منتخب مصر لكرة اليد، إلى أولمبياد باريس 2024، عقب تحقيق اللقب الإفريقي التاسع في تاريخه.

فيما تأهلت منتخبات مصر والجزائر وتونس والرأس الأخضر إلى بطولة كأس العالم لكرة اليد، التي تستضيفها كرواتيا والنرويج والدنمارك يناير 2024.

حيث تصل المنتخبات صاحبة المراكز الخمس الأولي إلى بطولة كأس العالم. واستضافت مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، والتي أقيمت في الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري، في الصالة الرئيسية الكبرى باستاد القاهرة.

وحقق الفراعنة الفوز على الجزائر في المباراة النهائية بنتيجة (29/21)، حيث انتهى الشوط الأول بنتيجة (17/10)، وسط تألق للاعبي المنتخب الوطني، بقيادة الإسباني خوان كارلوس باستور.