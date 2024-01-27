نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يتحرك لضم عبدالله السعيد واستعادة جعفر.. وانقسام داخل الأبيض لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء بدأت التحرك من أجل الحصول على خدمات عبدالله السعيد، وسيف فاروق جعفر، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الزمالك يتحرك لضم عبد الله السعيد واستعادة جعفر

وأشار المصدر، إلى أن السعيد قد توصل إلى اتفاق مع مسئولي الأبيض، وقرر التنازل عن مستحقاته المالية المتبقية لدى الأزرق السماوي من أجل إتمام صفقة انتقاله إلى الزمالك.

وأوضح، أن هناك انقسام حتى هذه اللحظة حول، عودة سيف جعفر إلى صفوف القلعة البيضاء مرة أخرى، ومن جانبه يسعى اللاعب للتنازل عن مستحقاته المالية لدى بيراميدز من أجل العودة إلى القلعة البيضاء.

وكان سيف جعفر، قد رحل عن صفوف نادي الزمالك بنهاية الموسم الماضي، بعد انتهاء تعاقده، وانضم إلى صفوف بيراميدز في صفقة انتقال حر.

وشدد المصدر، أنه سيتم عقد جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة، لإنهاء هذه الصفقة سواء بضم الثنائي من صفوف بيراميدز، أو لاعب واحد فقط.

جدير بالذكر أنه يتبقى لبيراميدز 18 مليون جنيه لدى الزمالك، مقابل صفقة انتقال نبيل عماد دونجا وعمر جابر إلى الأبيض، وفي حالة اتمام صفقة السعيد وجعفر، ستكلف الصفقة 12 مليون جنيه، وبذلك سيضطر الزمالك لدفع 30 مليون جنيه على أقساط.