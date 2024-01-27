نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عودة سيف جعفر إلى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أحمد شوبير على عودة النجم سيف فاروق جعفر إلى نادي الزمالك، بعد أن أبدى رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لعدم مشاركته مع السماوي منذ انضمامه في الصيف الماضي.

عودة سيف جعفر إلى الزمالك

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “‏سيف جعفر يرد قيمة تعاقده مع بيراميدز ويعود للزمالك”.

شوبير على فيسبوك

وكان سيف جعفر، قد رحل عن نادي الزمالك، مطلع الموسم الجاري، بعد نهاية عقده، لينتقل إلى نادي بيراميدز في صفقة انتقال حر.

شوبير يعلن انضمام أحمد حمدي إلى الزمالك

وكتب شوبير:" رسميًا.. أحمد حمدي يوقع للزمالك لمدة 3 سنوات ويجرى الكشف الطبي غدًا الأحد".

احمد شوبير عبر فيسبوك

ورحل أحمد حمدي عن فريقه مونتريال الكندي خلال الفترة الماضية، وأصبح لاعبًا حرًا، ويمكن له الانضمام إلى أي فريق بشكل مجاني دون الرجوع إلى فريقه الكندي.