بـدون تقطيع.. بث مباشر مشاهدة مباراة نيجيريا والكاميرون يلا شوت في كأس الأمم الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة نيجيريا والكاميرون يلا شوت دور الـ16

جولة دور الـ 16 الإفريقية بين Nigeria - Cameroon اليوم، مشاهدة مباراة نيجيريا والكاميرون بث مباشر يلا شوت في كأس الأمم الإفريقية، تنطلق اليوم، السبت الموافق 27 يناير/ كانون الثاني، مباريات الدور الـ16 في بطولة كأس أمم إفريقيا لعام 2024 في كوت ديفوار. ستشهد هذه الجولة مباراة قوية تجمع بين منتخب نيجيريا والكاميرون على ملعب فيليكس أوفويت-بوانيي في العاصمة أبيدجان، بالإضافة إلى مباراة أخرى تجمع بين أنغولا وناميبيا.

Nigeria vs Cameroon LIVE

سيقدم “موقع دوت الخليج” بث مباشر مباراة نيجيريا والكاميرون في يوم السبت الموافق 27 يناير الحالي. تأتي هذه المباراة ضمن دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا "الكان" 2023 التي تُقام حاليًا في كوت ديفوار، وتستمر من 13 يناير وحتى 11 فبراير.

تبدأ المباراة بتمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثانية عشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

يدخل منتخب نيجيريا المباراة بوضع فني أفضل، حيث تأهل بنجاح وجمع 7 نقاط من تعادله مع غينيا الاستوائية في المباراة الافتتاحية بنتيجة 1-1، وفوزه على كوت ديفوار وغينيا بيساو بنتيجة 1-0.

أما منتخب الكاميرون، فقد تأهل في اللحظات الأخيرة بفوزه على غامبيا بنتيجة 3-2، حيث سجل المدافع كريستوفر ووه هدف الفوز. كانت مباراة الافتتاح للكاميرون تعادلًا بنتيجة 1-1 مع غينيا، وخسارة أمام المتصدرة وحاملة اللقب السنغال بنتيجة 3-1.

يعتبر منتخبا نيجيريا والكاميرون من القوى البارزة في كرة القدم الأفريقية، وتعتبر هذه المباراة بينهما بمثابة نهائي مبكر يتوقع أن يكون مثيرًا ومليئًا بالتنافس، على الرغم من تراجع مستوى الكاميرون في الآونة الأخيرة.

ما هو موعد مباراة نيجيريا والكاميرون في دور الـ 16 كأم أمم إفريقيا 2023؟

تابع معنا مشاهدة مباراة نيجيريا والكاميرون بث مباشر يلا شوت حيث سيتواجه منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم ومنتخب الكاميرون في المباراة المهمة التي ستقام مساء اليوم السبت، الموافق 27 يناير الحالي، ضمن مباريات دور الـ 16 في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، ستقام المباراة في ستاد "فليكس هوفويه" الذي سيحتضن الأحداث الرياضية لهذه المباراة بين نيجيريا والكاميرون.

مشاهدة مباراة نيجيريا والكاميرون بث مباشر يلا شوت

تم تحديد موعد المباراة في كأس الأمم الإفريقية 2024، حيث ستبدأ اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أما في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فسيكون موعد المباراة في الساعة الثانية عشرة صباحًا. وبالنسبة لدول المغرب والجزائر وتونس، فستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

بهذا التوقيت المحدد، ستنطلق المباراة المرتقبة بين نيجيريا والكاميرون في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024.

بالتردد.. ما هي القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا ضد الكاميرون اليوم في كأس الأمم الإفريقية؟

إذا كنت تريد بث مباشر مباراة نيجيريا والكاميرون يلا شوت تمكنت مجموعة قنوات بي إن سبورت من الحصول على حقوق بث كأس الأمم الأفريقية 2024، وستكون المسؤولة عن نقل جميع المباريات حصريًا في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج.

بالنسبة لمباراة نيجيريا والكاميرون في دور الـ 16 من كأس إفريقيا 2024، ستتم بثها على القنوات "beIN SPORTS HD 1 MAX" و"beIN SPORTS HD 2 MAX"، وهما جزء من باقة ماكس الأولى والثانية الخاصة ببي إن سبورت. ستسمح هذه القنوات للمشاهدين بمتابعة المباراة بجودة عالية وتغطية شاملة للأحداث الميدانية والتحليلات المتعمقة.

تردد القنوات:

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

هل هناك قناة مفتوحة تنقل مباراة نيجيريا والكاميرون اليوم في أمم إفريقيا؟

أعلنت قناة الجزائرية الأرضية عن نقل بث مباشر مباراة نيجيريا والكاميرون مباشرة اليوم في بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2023. تُعتبر هذه المباراة واحدة من أبرز المباريات المنتظرة في هذا الدور الحاسم من البطولة، نظرًا لتاريخية الفريقين وقوتهما في البطولات المختلفة.

سيتمكن الجمهور من متابعة بث المباراة مباشرة من خلال تردد قناة الجزائرية المفتوحة، والتفاصيل المتعلقة بالتردد متوفرة في الجدول المرفق، يتضمن الجدول أيضًا كود التشفير الخاص بالمشاهدين في جمهورية مصر العربية.

تردد قناة الجزائرية القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

معدل الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

كود التشفير: 1100001100000000

مفتوحة

كيف يمكنني مشاهدة البث المباشر لمباراة نيجيريا والكاميرون اليوم؟

سيكون بث مباشر مباراة نيجيريا والكاميرون يوتيوب في كأس أمم إفريقيا متاحًا من خلال تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

تشكيلة مباراة نيجيريا والكاميرون اليوم في أمم إفريقيا

أولًا: تشكيل منتخب نيجيريا

حراسة المرمى: نوابيلي.

خط الدفاع: أينا - سانوسي - إيكونج - سيمي أجاي.

خط الوسط: عبد الله الحسن - أونيكا - أليكس أيوبي.

خط الهجوم: موسيس سيمون - أوسيمين - لوكمان.

ثانيًا: تشكيل منتخب الكاميرون

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: كاستيليو - كريستوفر ووه - تولو.

خط الوسط: إنزو شاتو - نتشام - أنجيوسا - يونجوا.

خط الهجوم: إيكامبي - ماجري - نكودو.

نيجيريا ضد الكاميرون.. تاريخ المواجهات

مواجهة الكاميرون ونيجيريا تُعتبر واحدة من أبرز اللقاءات التقليدية في كرة القدم في القارة الأفريقية بشكل عام، وخاصة في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية.

تشهد هذه المباراة تاريخًا حافلًا، حيث تواجه المنتخبين سبع مرات في المسابقة، بما في ذلك ثلاث مباريات نهائية في نسخ 1984 و1988 و2000، انتهت جميعها بفوز منتخب الكاميرون الملقب بـ "الأسود غير المروضة" وتتويجه باللقب. وبناءً على هذا التاريخ، يصف المتابعون المباراة القادمة بينهما بأنها "نهائي مبكر".

على الرغم من فوز منتخب الكاميرون بثلاثة ألقاب في بطولة كأس الأمم الإفريقية على حساب نيجيريا، كان آخرها في عام 2000، فإن منتخب نيجيريا يحتفظ بالأفضلية في المواجهات المباشرة بين المنتخبين سواء في المباريات الرسمية أو الودية.

خلال 25 مباراة سابقة جمعت بينهما، حقق منتخب نيجيريا 12 انتصارًا مقابل 5 انتصارات للكاميرون، في حين انتهت 8 مباريات بالتعادل. هذه الإحصائيات تظهر تفوقًا نسبيًا لصالح نيجيريا في المواجهات السابقة بين المنتخبين.

أزمة تواجه نيجيريا والكاميرون

منتخبي نيجيريا والكاميرون يعانيان من صعوبة في تسجيل الأهداف واستغلال الفرص الواضحة في بطولة كأس الأمم الإفريقية. على الرغم من وجود لاعبي هجوم مميزين مثل فيكتور أوسيمين وموزس سايمون وصامويل تشوكويزي في صفوف منتخب نيجيريا، إلا أنهم سجلوا ثلاثة أهداف فقط، منها هدف من ركلة جزاء وهدف ذاتي.

من جانبه، يعاني منتخب الكاميرون من هدر الفرص بشكل كبير، خاصة في مباراتي غينيا والسنغال. من أصل خمسة أهداف سجلها منتخب الكاميرون في دور المجموعات، سجل المهاجمون هدفين فقط، بينما سجل المدافعون هدفين وتم تسجيل هدف ذاتي.

من الجدير بالذكر أن كل منتخبي نيجيريا والكاميرون فقدا لاعبي هجوم مهمين بسبب الإصابة قبل بدء البطولة.

قبل مباراة نيجيريا والكاميرون، ستقام مباراة أنغولا وناميبيا، حيث يأمل منتخب أنغولا في تجنب المفاجآت والمضي قدمًا في البطولة. سيلتقي الفائزان في ربع النهائي في 2 فبراير/شباط على ملعب فيليكس أوفويت-بوانيي.

تشكيلة الكاميرون اليوم

مشاهدة مباراة الكاميرون اليوم بث مباشر

تشكيلة نيجيريا اليوم