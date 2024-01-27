المقاولون العرب يهنئ منتخب اليد بلقب إفريقيا والتأهل لأولمبياد باريس

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أحمد جودة - القاهرة - يتقدم مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح بخالص التهنئة للشعب المصري ومنتخب مصر لكرة اليد والقائمين على اتحاد اليد المصري بحصول منتخب مصر لكرة اليد على بطولة الأمم الأفريقية وتأهله لأوليمبياد باريس بعد أداء متميز ومشرف على مدار البطولة والفوز المستحق باللقب، متمنيا التوفيق فيما هو قادم ولكل المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب.

ويأتي ذلك عقب تتويج منتخب مصر لكرة اليد بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد عقب الفوز على منتخب الجزائر في المباراة النهائية.

ونجح منتخب مصر في التتويج باللقب بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد عقب الفوز على الجزائر في المباراة النهائية.

وتأهل منتخب مصر لكرة اليد إلي أولمبياد باريس 2024 عقب تحقيق لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد.

موعد انطلاق أولمبياد باريس

تنطلق أولمبياد باريس في شهر يوليو من العام الحالي بمختلف الألعاب الجماعية والفردية في الأولمبياد.

القناة الناقلة للأولمبياد باريس

تنقل أولمبياد باريس في جميع الألعاب المختلفة الجماعية والفردية على قنوات bein sport المالكة لحقوق أولمبياد باريس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.