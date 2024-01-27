نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنجولا تضرب ناميبيا بثلاثية وتتأهل إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب أنجولا الأول لكرة القدم، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره المنتخب الناميبي، بثلاثية نظيفة؛ وذلك في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم.

أحداث مباراة أنجولا وناميبيا

وبدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بسيطرة شبه كاملة، من جانب لاعبي المنتخب الأنجولي، وضغط كبير من أجل تسجيل هدف أول مبكر.

وفي الدقيقة 17 أشهر حكم اللقاء، البطاقة الحمراء للاعب نيبولو نجم المنتخب الانجولي، بعد تدخله على لاعب ناميبيا.

وفي الدقيقة 38 نجح اللاعب جيلسون، نجم المنتخب الأنجولي، في تسجيل الهدف الأول في مرمى منتخب ناميبيا،بعد تسديدة قوية.

ثم أضاف جيلسون لاعب منتخب أنجولا الهدف الثاني لمنتخب بلاده، في الدقيقة 42 من أحداث الشوط الأول، وسط غفلة من دفاع منتخب ناميبيا.

وسجل اللاعب مابولولو الهدف الثالث لمنتخب أنجولا، في الدقيقة 66 من أحداث الشوط الثاني.