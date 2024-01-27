نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة أنجولا ضد ناميبيا في كأس أمم إفريقيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب أنجولا الأول لكرة القدم، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره المنتخب الناميبي، بثلاثية نظيفة؛ وذلك في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم.

أهداف مباراة أنجولا ضد ناميبيا

وفي الدقيقة 38 نجح اللاعب جيلسون، نجم المنتخب الأنجولي، في تسجيل الهدف الأول في مرمى منتخب ناميبيا،بعد تسديدة قوية.

ثم أضاف جيلسون لاعب منتخب أنجولا الهدف الثاني لمنتخب بلاده، في الدقيقة 42 من أحداث الشوط الأول، وسط غفلة من دفاع منتخب ناميبيا.

وسجل اللاعب مابولولو الهدف الثالث لمنتخب أنجولا، في الدقيقة 66 من أحداث الشوط الثاني.