يلا شوت الآن بث مباشر مشاهدة مباراة الكاميرون ونيجيريا اليوم في كأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة الكاميرون ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا

منافسة إفريقية بين Nigeria vs Cameroon اليوم، مشاهدة مباراة الكاميرون ونيجيريا بث مباشر اليوم في كأس أمم إفريقيا، في ملعب فيليكس هوفويت بواني في أبيدجان، ستقام مباراة كلاسيكو مهمة في دور الستة عشر من بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، حيث ستتواجه منتخبات نيجيريا والكاميرون.

الكاميرون ونيجيريا بث مباشر

منتخب النسور الخضراء يسعى إلى مواصلة سلسلة انتصاراته على منتخب الكاميرون في بطولة كأس أمم أفريقيا. تمكن الفريق النيجيري من التفوق على الكاميرون في المواجهتين السابقتين بالبطولة، حيث فاز بهدفين مقابل هدف واحد في دور الثمانية في عام 2004 في تونس، وبنتيجة 3-2 في دور الـ16 في عام 2019 في مصر.

منتخب الكاميرون بقيادة المدرب الكاميروني ريجوبرت سونج يأمل في تجاوز منتخب نيجيريا والتأهل إلى دور الـ16 لمواصلة مشواره نحو الفوز باللقب الذي غاب عنه لمدة تزيد عن 6 سنوات.

تحثّ بيسيرو، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، اللاعبين على التركيز والتسجيل المبكر وبذل أقصى جهودهم لحسم المباراة والتقدم نحو اللقب الرابع.

من جانبه، يشدد ريجوبرت سونج على ضرورة التركيز الشديد للاعبيه لمواصلة المنافسة نحو اللقب السادس، محذرًا من قوة المنافس وخبرته في البطولة.

تأهل منتخب نيجيريا إلى دور الستة عشر بعد أن حقق سبع نقاط في مرحلة المجموعات، ولكن فارق الأهداف جعله يحتل المركز الثاني خلف غينيا الاستوائية. وهذا يعني أنه سيواجه منتخب الكاميرون في مرحلة مبكرة من البطولة.

من جهته، واجه منتخب الكاميرون صعوبات في المجموعات، حيث تعادل مع غينيا في البداية وخسر أمام السنغال، ثم حقق فوزًا مثيرًا على غامبيا في اللحظات الأخيرة بنتيجة 3-2 بفضل أداء حارس المرمى أندريه أونانا.

آخر مرة تواجه فيها المنتخبان في بطولة كأس الأمم الأفريقية كانت في عام 2019 في مصر، وكانت المواجهة في دور الستة عشر أيضًا. وفاز منتخب نيجيريا في تلك المباراة بنتيجة 3-2 في مدينة الإسكندرية الساحلية.

وفي تاريخهما بالبطولة، تواجه المنتخبان في مباريات قمة مثل نهائي عام 2000 الذي فاز به المنتخب الكاميرون بركلات الترجيح، وربع النهائي عام 2004 عندما تغلبت نيجيريا على الكاميرون بهدفين لهدف واحد.

الفائز من هذه المباراة سيواجه الفائز من مباراة أنغولا وناميبيا في دور ربع النهائي. ومن ثم سيتقدم الفريق المنتصر في ربع النهائي لمواجهة المغرب، إذ سيواجه جنوب إفريقيا، ثم الفائز من مباراة موريتانيا والرأس الأخضر.

بالتردد.. ما هي القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون ونيجيريا اليوم في كأس أمم إفريقيا؟

تبحث المشجعون عن مشاهدة مباراة الكاميرون ونيجيريا بث مباشر ومعرفة القنوات التي ستنقل مباراة نيجيريا والكاميرون، وهي مباراة هامة ومثيرة في دور الستة عشر من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 التي تقام حاليًا في كوت ديفوار.

مشاهدة مباراة الكاميرون ونيجيريا بث مباشر

يتطلع كل منتخب إلى التأهل والتقدم إلى ربع النهائي. حقوق بث مباريات كأس أمم إفريقيا تمتلكها قنوات بين سبورت القطرية وستقوم بنقل المباراة بشكل حصري للمشاهدين.

تردد القنوات الناقلة:

قناة beIN SPORTS MAX 1 قناة SPORT TV 1 HD تردد القناة: 12604

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD تردد القناة: 12246

القمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30W

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

بالتوقيت.. متى موعد مباراة الكاميرون ونيجيريا اليوم في إفريقيا؟

ننقل إليكم بث مباشر مباراة الكاميرون ونيجيريا تويتر في ملعب "ملعب فيليكس هوفويت بوانيي"، تجرى مباراة نيجيريا والكاميرون في كأس أمم إفريقيا 2023 اليوم السبت، الموافق 27 يناير/كانون الثاني.

ستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، ومنتصف الليل بتوقيت الإمارات.

تشكيلة مباراة الكاميرون ضد نيجيريا اليوم

تشكيل الكاميرون اليوم

فى حراسة المرمى: فابريس أوندوا

فى خط الدفاع: جان شارل كاستيليتو، كريستوفر ووه، نوهو تولو

فى خط الوسط: إنزو شاتو، أوليفير نتشام، أندريه أنجيسا، دارلين يونجوا

فى خط الهجوم: إيكامبي، فرانك ماجري، جورج كيفين نكودو

تشكيل نيجيريا اليوم

فى حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

فى خط الدفاع: أولا أينا، زيدو سانوسي، وليام تروست إيكونج، سيمي اجاي.

فى خط الوسط: عبد الله الحسن، فرانك أونيكا، أليكس أيوبي.

فى خط الهجوم: موسيس سيمون، فيكتور أوسيمين، أديمولا لوكمان.

نيجيريا ضد الكاميرون.. ذكريات وتفاؤل

تاريخيًا، تحمل مباريات نيجيريا ضد الكاميرون الكثير من الذكريات السعيدة للفريقين، حيث يسعي كلا المنتخبين للفوز والتأهل إلى ربع النهائي في بطولة كأس أمم إفريقيا.

لأسود الكاميرون، يهدفون إلى تحقيق اللقب السادس في تاريخهم، بينما تسعى نسور نيجيريا للفوز بلقبها الرابع.

منتخب نيجيريا يدخل المباراة بثقة وبذكريات سعيدة، حيث تمكن من الفوز في المباريات الثلاث السابقة التي جمعته بالكاميرون في مراحل خروج المغلوب في بطولات سابقة، وذلك في نسخ 1992 و2004 في تونس، وأيضًا في نسخة 2019 في مصر.

من جانبه، حقق منتخب الكاميرون لقب البطولة في ثلاث مناسبات على حساب نيجيريا. ويدخل المنتخب الكاميروني المباراة بتفاؤل وبالذكريات السعيدة له في مواجهة نيجيريا، حيث حقق أول لقب له في بطولة أمم إفريقيا على حساب نيجيريا في البطولة التي أقيمت في كوت ديفوار. والمباراة الحالية ستقام في نفس الملعب الذي جرت فيه تلك المباراة.

على مدار تاريخهما في بطولة كأس أمم إفريقيا، التقى المنتخبان في 7 مباريات، حيث انتهت إحداها بالتعادل في دور المجموعات، وفازت نيجيريا في 3 مباريات في مراحل خروج المغلوب، وكذلك في المباراة النهائية، وتمكن الكاميرون من الفوز في المباريات الثلاث المتبقية، آخرها كان في نسخة عام 2000.

الكاميرون ونيجيريا بث مباشر يلا شوت

ستقام مباراة مهمّة في ملعب فيليكس هوفويت بوانيي في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، حيث ستلتقي منتخبات نيجيريا والكاميرون في مباراة الدور الـ16، وهذا يجعلها نوعًا من النهائي المبكّر.

تعتبر هذه المواجهة إعادةً لنهائي بطولة إفريقيا لعام 1984، التي أُقيمت أيضًا في كوت ديفوار وعلى نفس الملعب، وقد فازت الكاميرون بتلك المباراة بنتيجة 3-1. يعود تاريخ لقاءات المنتخبين إلى ما يقرب من 40 عامًا.

تفوق منتخب نيجيريا في سجل المواجهات بين الفريقين، حيث التقيا في 25 مباراة، انتصرت نيجيريا في 12 منها مقابل 5 انتصارات للكاميرون، وانتهت 8 مباريات بالتعادل.

تضمنت الاجتماعات السابقة بينهما 7 مباريات في كأس أمم إفريقيا، بما في ذلك ثلاث مباريات نهائية في 1984 و1988 و2000، وفازت الكاميرون في جميع هذه المواجهات وتوجت باللقب على حساب نيجيريا.

يطمح منتخب نيجيريا في مواصلة سيطرته على منتخب الكاميرون للمرة الثالثة على التوالي في هذه البطولة، بعد أن تغلب عليهم في دور الثمانية بنتيجة 2-1 في عام 2004 في تونس، و3-2 في دور الـ16 في عام 2019 في مصر.