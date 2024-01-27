نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يسلم المنتخب المصري كأس البطولة الإفريقية لكرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، فعاليات ختام النسخة الـ 26 من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد للرجال 2024، التى استضافتها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجارى، وحظيت برعاية كريمة من الرئيس السيسى.

وحضر ختام البطولة المقامة بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى، كل من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الإتحاد الدولى لكرة اليد، ومنصورو أريمو، رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة اليد، وياسر إدريس، القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، وعبد العزيز بن على الشريف، سفير دولة الجزائر الشقيقة فى مصر، ورئيس الاتحاد الرواندى لكرة اليد الدولة المستضيفة للدورة القادمة، وعدد من المسئولين وممثلى الاتحادات الرياضية.

وشاهد رئيس الوزراء المباراة الختامية التى جمعت بين منتخبى مصر والجزائر الشقيقين، والتى انتهت بفوز المنتخب المصرى، وسادتها أجواء حماسية من جانب مشجعى المنتخبين، وروح رياضية عالية من اللاعبين من الجانبين، مشيدًا بالأداء الرجولى للمنتخب الوطنى، وكذلك الأداء الراقى لمنتخب الجزائر الشقيق.

وخلال حفل الختام، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن تقديره وسعادته البالغة لوجوده وسط هذا الجمهور الرائع، ومسئولى كل من الاتحادين الأفريقى والدولى لكرة اليد، وكافة الأشقاء من الدول الأفريقية والوفود المرافقة لهم، مرحبا بهم جميعا فى أرض الكنانة مصر، التى تسعد دوما باستضافة مختلف الفعاليات والبطولات القارية والعالمية.

وأكد رئيس الوزراء استعداد مصر لتنظيم مثل هذه البطولات المهمة، وذلك بما يعكس اهتمام الدولة المصرية بالشباب المصرى وجهودها نحو تعزيز الرياضة ودعمها على المستوى المحلى والقارى والدولى، مؤكدًا أهمية الرياضة فى تقوية وتعزيز العلاقات بين مختلف الشعوب، وخاصة بين دول القارة الأفريقية.

وفى ختام فعاليات حفل النسخة الـ 26 من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد للرجال 2024، قام الدكتور مصطفى مدبولى بتسليم كأس البطولة، إلى المنتخب المصرى الفائز بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا لليد للرجال 2024، مقدمًا لهم التهنئة بهذا الفوز المستحق الذى يُعد الثالث على التوالى ببطولة كأس أمم إفريقيا، كما يُعد اللقب الأفريقى التاسع فى تاريخه، مشيدًا بالأداء المتميز والرجولى لأبطال المنتخب المصرى، وجهازه الفنى، الذين حرصوا على اسعاد الشعب المصرى بحصولهم على هذه البطولة المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

كما حرص رئيس الوزراء على توجيه الشكر للسادة المسئولين عن التنظيم باستاد القاهرة الدولى لما بذلوه من جهد مقدر أسهم فى خروج البطولة بهذه الصورة المشرفة.

ضمت النسخة الـ26 من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد للرجال 16 منتخبًا، حيث شاركت فيها 5 منتخبات عربية فى إطار المنافسات، وهى منتخب مصر "البلد المستضيف وحامل اللقب"، بالإضافة إلى منتخب تونس الأكثر تتويجا بالبطولة، والمنتخب الجزائرى، والمنتخب الليبى والمنتخب المغربى، كما شاركت منتخبات كاب فيردى، والكونغو الديمقراطية، وزامبيا، ورواندا، وغينيا، والكاميرون، وجمهورية الكونغو، والغابون، وأنجولا، ونيجيريا، وكينيا.