نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرحة سكندرية بتألق مابولولو مع أنجولا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سادت حالة من الفرحة بين جماهير ومحبي الاتحاد السكندري بعد تألق الأنجولي كريستوفر مابولولو مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية التي تقام حاليًا.

مابولولو يقود أنجولا لربع نهائي الكان

وسجل الأنجولى مابولولو الهدف الثالث لمنتخب بلاده أمام نامبيا في المباراة التي جمعت بين المنتخبين مساء اليوم ضمن مباريات دور السته عشر في كأس الأمم الإفريقية.

ويعتبر هدف مابولولو أمام نامبيا هو الثالث له خلال البطولة حيث سبق له التسجيل أمام الجزائر في الجولة الأولى وأمام بوركينا فاسو فى الجولة الثالثة في دور المجموعات.

وتعتبر جماهير الاتحاد السكندرى مابولولو هو سفير فريقها في كأس الأمم الإفريقية وتأمل في استمرار تالقه.

وصعد منتخب انجولا إلى دور الثمانية فى كأس الأمم الإفريقية بعد فوزه على منتخب نامبيا بثلاثية مساء اليوم.

ووجه مابولولو الشكر لمحمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى على دعمه له خلال البطولة.

وأرسل مابولولو رساله إلى مصيلحى قال خلالها (بارك الله فيك ياأبى واشكركم على دعمكم لى، الله يكتب لكم الثواب والأجر).