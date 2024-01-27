عاجل.. ليفربول يفجر مفاجأة مدوية بشأن عودة محمد صلاح لمنتخب مصر

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أحمد جودة - القاهرة - فجر نادي ليفربول الإنجليزي، مفاجأة مدوية خلال الساعات القليلة الماضية، عن موعد عودة محمد صلاح نجم الريدز إلى منتخب مصر لخوض مواجهات بطولة أمم إفريقيا.

وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر، في دور المجموعات أمام غانا في الجولة الثانية وعاد إلى ليفربول لتلقي العلاج.

محمد صلاح لم يشارك مع منتخب مصر في دور الـ16



وقال موقع ليفربول:" محمد صلاح لن يشارك مع منتخب بلاده في دور الـ16، أمام منتخب الكونغو الديمقراطية".

وتابع:" لكن صلاح يتقدم بشكل لا يصدق في برنامجه العلاجي والتأهيلي وقد يكون متاحا للمشاركة مع الفراعنة بداية من 2 فبراير".

وأوضح:" أي يستطيع محمد صلاح المشاركة مع منتخب مصر في دور ربع النهائي 2 فبراير ونصف النهائي 7 فبراير والنهائي 11 فبراير في حالة وصول الفراعنة لتلك الأدوار في بطولة أمم إفريقيا ".

موعد مباراة منتخب مصر ضد الكونغو الديموقراطية

ويواجه منتخب مصر بقيادة مدربه “ روي فيتوريا” نظيره الكونغو الديموقراطية، مساء غدًا الأحد في تمام العاشرة مساء ا، في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا.