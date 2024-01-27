فياريال يحبط ريمونتادا برشلونة ويكتسحه بخماسية بالدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - فاز فياريال بشكل مثير على برشلونة بنتيجة 5-3، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم، ضمن منافسات الأسبوع 22 من الدوري الإسباني.

فياريال يكتسح برشلونة بخماسية

افتتح جيرارد مورينو التسجيل لصالح فياريال في الدقيقة 42 بعد تمريرة رائعة من الجهة اليمنى، حيث استغل الفرصة بتسديدة دقيقة.

وفي بداية الشوط الثاني، أضاف إلياس أخوماش الهدف الثاني في الدقيقة 54 بعد خطأ من جواو كانسيلو في التعامل مع الكرة.

رد إلكاي جوندوجان بهدف لبرشلونة في الدقيقة 60 من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء. ثم أدرك بيدري التعادل في الدقيقة 68 بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 71، سجل إريك بايلي هدفًا بالخطأ في مرماه، ليتقدم برشلونة.

لكن جونزالو جيديش أدرك التعادل لصالح فياريال في الدقيقة 84 بتسديدة أرضية قوية، وفي الدقيقة 90+9، سجل ألكساندر سولروث الهدف الرابع بعد ارتباك داخل منطقة الجزاء، وأضاف خوسيه موراليس الهدف الخامس في اللحظات الأخيرة من المباراة.