نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التتويج بالنجمة التاسعة.. تعرف على مشوار الفراعنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب مصر الأول لكرة اليد، لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز الذي حققه على حساب نظيره الجزائر في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم، بالصالة المغطاة الرئيسية الكبرى باستاد القاهرة.

ومنح لقب كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، بطاقة المنتخب المصري للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، فضلًا عن تأهله إلى بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال التي تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وتوج المنتخب الوطني باللقب الإفريقي التاسع، لينفرد بالمركز الثاني كاكثر المنتخبات تحقيقا للقب القاري.

مشوار الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد

واستضافت مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، والتي أقيمت في الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري، في الصالة الرئيسية الكبرى باستاد القاهرة.

وحقق منتخب مصر العلامة الكاملة في دور المجموعات، بتصدره لحدول ترتيب المجموعة الثانية، التي ضمت منتخبات غينيا والكونغو الكاميرون برصيد 9 نقاط.

فيما نجح المنتخب الوطني في الفوز على أنجولا، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد رجال، وتخطي منتخب تونس في نصف النهائي، ثم الفوز باللقب على حساب نظيره الجزائر بالمباراة النهائية.

نتائج منتخب مصر:

مصر × غينيا (15/33)

مصر × الكونغو (19/34)

مصر × الكاميرون (16/35)

مصر × أنجولا (25/37)

مصر × تونس (25/30)

مصر × الجزائر (21/29)

المنتخبات الإفريقية المتأهلة إلى كأس العالم لكرة اليد

وتأهلت المنتخبات صاحبة المراكز الخمس الأولى، بكأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، إلى بطولة كأس العالم، طبقا لما تنص لوائح البطولة. وحقق منتخب تونس الأول لكرة اليد، الفوز علي منتخب الرأس الاخضر بنتيجة (28/35) عقب تسيد لاعبي منتخب تونس اللقاء منذ البداية الشوط الأول، الذي انتهي بتقدم تونس بنتيجه (13/20) وبفارق 7 أهداف اعطت الأفضلية لنسور قرطاج للحصول علي المركز الثالث بالبطولة الإفريقية السادسه والعشرون.

فيما تأهل منتخب غينيا لكرة اليد، إلى بطولة كأس العالم، بعد حصوله على المركز الخامس عقب الفوز علي الكونغو الديمقراطية بنتيجه (29/26) في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب المنتخبات الإفريقية المتأهلة إلى بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال وهي:

1- منتخب مصر

2- منتخب الجزائر

3- منتخب تونس

4- منتخب الرأس الأخضر

5- منتخب غينيا

ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال 2025، يناير المقبل، وتستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج.