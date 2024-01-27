نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة أمام نظيره فريق فياريال بخماسية مقابل ثلاثة أهداف في اللقاء القوي المثير الذي جمعهم منذ قليل بستاد مونتجويك ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني.

أهداف مباراة برشلونة وفياريال

وسجل مورينو في الدقيقة 42 بتمريرة لسورلوث وانتهى الشوط 1/0.

وسجل اخوماش الهدف الثاني في الدقيقة 54 واحرز جوندوجان الهدف الأول في الدقيقة 60 وسجل بيدري الهدف الثاني في الدقيقة 68 وعاد بايلي بهدف ثالث لهم بالخطأ في مرماه في الدقيقة 71.

وسجل جيديس التعادل في الدقيقة 84 وسجل الرابع في اخر الدقائق وكذلك احرز موراليس الهدف الخامس وانتهت المباراة 5/3.

ترتيب برشلونة وفياريال في الدوري

ويحتل برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 44 نقطة بعد تحقيق 13 فوز و5 تعادلات وخسر 3 بينما فياريال في المركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة حيث فاز خلال 6 مباريات وتعادل بخمسة وهزم بأحد عشر اخرين.