نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هذا عار".. تشافي يستشيط غضبًا بعد خسارة برشلونة القاسية أمام فياريال بخماسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انفجر المدير الفني لفريق كرة القدم الأول في نادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، بسبب قرار الحكم في مواجهة البلوجرانا أمام فياريال ضمن الجولة 22 من الدوري الإسباني. وقد خسر برشلونة بنتيجة 5-3 على ملعبه لويس كومبانيس، في مباراة تعتبر حاسمة في المنافسة الدوري.

تشافي ينفجر في وجه التحكيم: هذا عار

وكانت لحظة جدلية عندما احتسب الحكم مونويرا مونتيرو ركلة جزاء لصالح برشلونة في الوقت الإضافي، إلا أن غرفة الفار قررت استدعاء الحكم لمراجعة اللقطة، وفي النهاية قرر إلغاء الركلة.

رد فعل تشافي لم يكن هادئًا، حيث وجه كلامه إلى الكاميرا قائلًا: "هذا عار"؛ وبعد هذا الحدث، سجل فياريال هدفين ليفوزوا بالمباراة، مما أدى إلى سقوط برشلونة على أرضه مجددًا، وتوقف رصيده عند 44 نقطة بفارق 10 نقاط عن المتصدر ريال مدريد.

فياريال يكتسح برشلونة بخماسية

افتتح جيرارد مورينو التسجيل لصالح فياريال في الدقيقة 42 بعد تمريرة رائعة من الجهة اليمنى، حيث استغل الفرصة بتسديدة دقيقة.

وفي بداية الشوط الثاني، أضاف إلياس أخوماش الهدف الثاني في الدقيقة 54 بعد خطأ من جواو كانسيلو في التعامل مع الكرة.

رد إلكاي جوندوجان بهدف لبرشلونة في الدقيقة 60 من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء. ثم أدرك بيدري التعادل في الدقيقة 68 بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 71، سجل إريك بايلي هدفًا بالخطأ في مرماه، ليتقدم برشلونة.

لكن جونزالو جيديش أدرك التعادل لصالح فياريال في الدقيقة 84 بتسديدة أرضية قوية، وفي الدقيقة 90+9، سجل ألكساندر سولروث الهدف الرابع بعد ارتباك داخل منطقة الجزاء، وأضاف خوسيه موراليس الهدف الخامس في اللحظات الأخيرة من المباراة.