نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. أول صفقات الزمالك الشتوية وتصريحات مروان عطية قبل مواجهة الكونغو وعودة صلاح لمنتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 27-1-2024 في السطور التالية:

الزمالك يضم لاعب الأهلي السابق كأول صفقاته الشتوية

أنهي مسؤولو نادي الزمالك برئاسة " حسين لبيب"، التعاقد مع لاعب الأهلي السابق كأول صفقات الفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحصل نادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية على توقيع أحمد حمدي نجم مونتريال الكندي والأهلي السابق، ليصبح لاعبًا داخل صفوف الفارس الأبيض بشكل رسمي حسب ما أكده الإعلامي أحمد شوبير.

وحسب ما أكده الإعلامي " أحمد شوبير"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، فإن الزمالك حصل على توقيع أحمد حمدي نجم مونتريال الكندي والأهلي السابق.

ورحل أحمد حمدي عن فريقه مونتريال الكندي خلال الفترة الماضية، وأصبح لاعبًا حرًا، ويمكن له الانضمام إلى أي فريق بشكل مجاني دون الرجوع إلى فريقه الكندي.

أحمد حمدي

ليفربول يفجر مفاجأة مدوية بشأن عودة محمد صلاح لمنتخب مصر

فجر نادي ليفربول الإنجليزي، مفاجأة مدوية خلال الساعات القليلة الماضية، عن موعد عودة محمد صلاح نجم الريدز إلى منتخب مصر لخوض مواجهات بطولة أمم إفريقيا.

وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر، في دور المجموعات أمام غانا في الجولة الثانية وعاد إلى ليفربول لتلقي العلاج.

وقال موقع ليفربول:" محمد صلاح لن يشارك مع منتخب بلاده في دور الـ16، أمام منتخب الكونغو الديمقراطية".

وتابع:" لكن صلاح يتقدم بشكل لا يصدق في برنامجه العلاجي والتأهيلي وقد يكون متاحا للمشاركة مع الفراعنة بداية من 2 فبراير".

وأوضح:" أي يستطيع محمد صلاح المشاركة مع منتخب مصر في دور ربع النهائي 2 فبراير ونصف النهائي 7 فبراير والنهائي 11 فبراير في حالة وصول الفراعنة لتلك الأدوار في بطولة أمم إفريقيا ".

محمد صلاح

تصريحات قوية من مروان عطية قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية

أعرب مروان عطية نجم منتخب مصر خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2023، عن ثقته في قدرة الفراعنة على تجاوز هذا العقبة، رغم صعوبة البطولة وخروج بعض الفرق القوية من الدور الأول.

وأشاد عطية بأداء المنتخب في دور المجموعات وأكد أنهم سيبذلون كل جهدهم للفوز والتأهل.

وتحدث عطية أيضا عن غياب محمد صلاح، نجم المنتخب وليفربول، الذي غادر المعسكر للعلاج من إصابة تعرض لها في مباراة الجابون.

وقال:" صلاح لاعب كبير وقائد للفريق وأنهم ينتظرون عودته في أسرع وقت ممكن، مضيفا أن هذه الأمور تم التنسيق فيها بين الجهاز الفني والإداري للمنتخب.



وأكد عطية أنه لا يوجد تفرقة بين لاعبي الأهلي وغيرهم من الأندية وأنهم جميعا يحملون مسؤولية تمثيل مصر، وأنهم لم يحظوا بالحظ الجيد في بعض المباريات ولكنهم سيعملون على تحسين أدائهم في اللقاء القادم.