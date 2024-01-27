على طريقة "سونج وزيدان".. هدف منتخب نيجيريا الأول أمام الكاميرون بكأس الأمم الأفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - سجل منتخب نيجيريا هدفه الأول أمام الكاميرون في دور الستة عشر من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، حيث نجح النسور في زيارة شباك الأسود عن طريق جناح أتالانتا الإيطالي أديمولا لوكمان في الدقيقة السادسة والثلاثين من عمر الشوط الأول.

هدف منتخب نيجيريا الأول أمام الكاميرون

واستغل فيكتور أوسيمين ارتباك مدافع الكاميرون ليكثف ضغطه ويستخلص الكرة على طريقة “سونج وزيدان” قبل 16 عامًا عندما تُوجت مصر بكأس أمم إفريقيا على حساب الأسود غير المروضة في نسخة غانا 2008.

ومرر أوسيمين الكرة إلى أديمولا لوكمان الذي سدد كرة أرضية حاول حارس الكاميرون التصدي لها لكن الكرة أكملت طريقها في الشباك معلنةً عن أول أهداف المباراة في الدقيقة السادسة والثلاثين.