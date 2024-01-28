شاهد دون اشتراك جارية الآن (0-2) مباشر Nigeria Vs Cameroon بدون تقطيع.. بث مباشر مشاهدة مباراة نيجيريا والكاميرون الشوط الثاني في كأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - مباشر Nigeria Vs Cameroon دون تقطيع.. بث مباشر مشاهدة مباراة نيجيريا والكاميرون في كأس أمم إفريقيا

جولة إفريقية نارية بين منتخبي Nigeria Vs Cameroon بكأس أمم إفريقيا، بث مباشر مباراة نيجيريا والكاميرون بكأس أمم إفريقيا، شاهد دون اشتراك جارية الآن (0-2) مباشر Nigeria Vs Cameroon دون تقطيع.. بث مباشر مشاهدة مباراة نيجيريا والكاميرون الشوط الثاني في كأس أمم إفريقيا، انطلق منذ قليل لقاء نيجيريا والكاميرون في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2023 يعد نقطة تحول حاسمة في المسابقة، يتبارى منتخب نيجيريا، الذي أظهر أداءً قويًا في المجموعات، مع الكاميرون، الذي حقق تأهلًا دراميًا، المباراة تعد تحديًا لكل من الطرفين، حيث يسعى كل منتخب لتحقيق الفوز والتقدم إلى المراحل المتقدمة من البطولة، مما يعزز من حماس الجماهير ويخلق توقعات مثيرة لهذا اللقاء البارز في عالم كرة القدم الإفريقية، سجل منتخب نيجيريا الهدف الأول في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول باللقاء، عن طريق اللاعب لقمان، بعد إلغاء الهدف الأول في الدقيقة 20 عقب العودة إلى تقنية الفيديو بداعي التسلل، انطلق الان أحداث الشوط الثاني من مباراة نيجيريا والكاميرون، بتقدم الأول بهدف دون رد، نيجيريا تتراجع في الأداء بجانب استحواذ كاميروني كبير، وسجل منتخب نيجيريا الهدف الثاني في الدقيقة الأخير من الوقت الأصلي للمباراة، قبل أن يعلن الحكم عن 10 دقائق وقت بدل ضائع.

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متى موعد مباراة نيجيريا والكاميرون بكأس أمم إفريقيا؟

تقام اليوم السبت 26 يناير 2024 مباراة منتخبي نيجيريا والكاميرون في كأس أمم إفريقيا 2023، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، والتاسعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

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ويحتضن ملعب ستاد فيليكس هوفويت بوانيي في مدينة أبيدجان العاصمة الايفوارية في دولة كوت ديفوار البلد المستضيفة للمسابقة، المباراة بين منتخبي نيجيريا والكاميرون في كأس أمم إفريقيا 2023.

مواجهة نيجيريا والكاميرون في دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 تعد أحد اللقاءات المثيرة والمرتقبة في قارة السمراء. يتقابل منتخب نيجيريا، الذي أبان عن أداء متميز في مراحل المجموعات، مع الكاميرون، الذي تأهل بعد تحقيق فوز درامي في آخر جولة من المرحلة الأولى، يعكس هذا اللقاء تنافسًا قويًا بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز والتأهل إلى ربع النهائي.

منتخب نيجيريا يدخل المواجهة وهو يحمل الطموح والثقة بعد أداء مميز في دور المجموعات، حيث نجح في حسم مركز الوصيف في مجموعته بفضل انتصارين وتعادل، يتسم فريق "النسور" بالقوة الهجومية والتنوع في خط الوسط، ويسعى لتحقيق الانتصار لمواصلة مسيرته نحو اللقب.

من جهته، يدخل منتخب الكاميرون المباراة بعد تأهل درامي وصعب، حيث جاءت بطاقة التأهل بعد فوز حاسم في الجولة الأخيرة. يتسم الفريق بالقوة البدنية والروح القتالية، ويسعى إلى تقديم أداء يعكس تاريخه الرياضي اللامع.

بهذا السياق، تتجه أنظار عشاق الكرة الإفريقية نحو هذه المواجهة المثيرة، التي ستكشف عن الفريق الذي سيحقق التأهل ويواصل مشواره نحو التتويج في أمجاد القارة السمراء.

تشكيل مباراة نيجيريا والكاميرون في كأس أمم إفريقيا 2023

تشكيل منتخب نيجيريا:-

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع: أولا أينا، كينيث أوميرو، سيمي أجاي، كالفن باسي.

خط الوسط: أوساي صامويل، جو أريبو، فرانك أونيكا.

خط الهجوم: سيمون موسيس، صامويل تشوكويزي، فيكتور أوسيمين.

تشكيل منتخب الكاميرون:-

حراسة المرمى: فابريس أوندوا

خط الدفاع: جان شارل كاستيليتو، كريستوفر ووه، نوهو تولو

خط الوسط: إنزو شاتو، أوليفير نتشام، أندريه أنجيسا، دارلين يونجوا

خط الهجوم: إيكامبي، فرانك ماجري، جورج كيفين نكودو.

القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا والكاميرون في كأس أمم إفريقيا 2023

وتذاع أحداث مباراة نيجيريا والكاميرون في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 اليوم السبت 26 يناير الجاري 2024، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد قناة Bein sports Max HD 1.

تردد القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا والكاميرون في كأس أمم إفريقيا

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

كان احتل منتخب نيجيريا وصافة ترتيب المجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم إفريقيا، برصيد 7 نقاط خلف منتخب السنغال، بينما احتل منتخب الكاميرون المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط.

تصريحات المدربين:

جوزيه بيسيرو مدرب نيجيريا: "إنها مباراة صعبة، نحن في دور الستة عشر ونلعب ضد منتخب عظيم. نريد أن نحافظ على تفوقنا ونسجل هدفًا دون استقبال".

ريجوبير سونج مدرب الكاميرون: "نعرف جيدًا ما يتعين علينا فعله، نحن استعدنا جيدًا ونحتفظ بتركيزنا. سنفعل كل ما هو ضروري لتحقيق الفوز".