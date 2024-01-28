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أحمد جودة - القاهرة - تويتر الآن Nigeria Vs Cameroon بجودة عالية.. بث مباشر مشاهدة نيجيريا والكاميرون في كأس أمم إفريقيا كورة لايف

جولة إفريقية نارية بين منتخبي Nigeria Vs Cameroon بكأس أمم إفريقيا، بث مباشر مباراة نيجيريا والكاميرون بكأس أمم إفريقيا،الآن دون فلوس تويتر الآن Nigeria Vs Cameroon جارية (0-2) بجودة عالية.. بث مباشر مشاهدة نيجيريا والكاميرون الشوط الثاني في كأس أمم إفريقيا كورة لايف، انطلق منذ قليل أحداث مباراة نيجيريا والكاميرون بكأس أمم إفريقيا، في ليلة مشحونة بالتشويق والمتعة الكروية، تتقاطع طرق منتخبي نيجيريا والكاميرون في مواجهة نارية ضمن دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا 2023، يعد هذا الصراع بين النسور والمحاربين الكاميرونيين لحظة حاسمة تحمل في طياتها تحديات وتوقعات كبيرة، حيث يتطلع كل منتخب إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى المراحل المتقدمة من البطولة، تمكن منتخب نيجيريا من هز شباك منتخب الكاميرون بهدف في الدقيقة 20 ولكنه ألغى بداعي التسلل، ثم أضاف لقمان الهدف الأول الصحيح في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول باللقاء، بعد كرة اصطدمت بالحارس حاول الدفاع تشتيتها ولكنها سكنت داخل الشباك، انطلق منذ قليل أحداث الشوط الثاني من لقاء نيجيريا والكاميرون بتقدم النسور بهدف دون رد، مازال منتخب نيجيريا متقدم بهدف رغم سيطرة منتخب الكاميرون على استحواذ المباراة، تمكن منتخب النسور النيجيرية من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 90 من الوقت الأصلي للمباراة، قبل أن يشهر الحكم 10 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

الآن دون فلوس تويتر الآن Nigeria Vs Cameroon جاري (0-1) بجودة عالية.. بث مباشر مشاهدة نيجيريا والكاميرون الشوط الثاني في كأس أمم إفريقيا كورة لايف

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متى موعد مباراة نيجيريا والكاميرون بكأس أمم إفريقيا؟

ويخوض منتخبي نيجيريا والكاميرون في كأس أمم إفريقيا 2023 اليوم السبت الموافق 26 يناير 2024، على أن تبدأ صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، والتاسعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

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ويستضيف ملعب ستاد فيليكس هوفويت بوانيي في مدينة أبيدجان العاصمة الايفوارية في دولة كوت ديفوار البلد المستضيفة للمسابقة، المباراة بين منتخبي نيجيريا والكاميرون في كأس أمم إفريقيا 2023.

وتأتي مباراة منتخب نيجيريا ضد منتخب الكاميرون في إطار منافسات الجولة الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، عقب إنتهاء مرحلة الأدوار التمهيدية وبداية الأدوار الإقصائية.

القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا والكاميرون في كأس أمم إفريقيا 2023

وتذاع أحداث مباراة نيجيريا والكاميرون في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 اليوم السبت 26 يناير الجاري 2024، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد قناة Bein sports Max HD 1.

تردد القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا والكاميرون في كأس أمم إفريقيا

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3.

تويتر الآن Nigeria Vs Cameroon بجودة عالية.. بث مباشر مشاهدة نيجيريا والكاميرون في كأس أمم إفريقيا كورة لايف

تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3.

كان احتل منتخب نيجيريا وصافة ترتيب المجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم إفريقيا، برصيد 7 نقاط خلف منتخب السنغال، بينما احتل منتخب الكاميرون المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط.

تصريحات المدربين:

جوزيه بيسيرو مدرب نيجيريا: "إنها مباراة صعبة، نحن في دور الستة عشر ونلعب ضد منتخب عظيم. نريد أن نحافظ على تفوقنا ونسجل هدفًا دون استقبال".

ريجوبير سونج مدرب الكاميرون: "نعرف جيدًا ما يتعين علينا فعله، نحن استعدنا جيدًا ونحتفظ بتركيزنا، سنفعل كل ما هو ضروري لتحقيق الفوز".

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تشكيل مباراة نيجيريا والكاميرون في كأس أمم إفريقيا 2023

تشكيل منتخب نيجيريا:-

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع: أولا أينا، كينيث أوميرو، سيمي أجاي، كالفن باسي.

خط الوسط: أوساي صامويل، جو أريبو، فرانك أونيكا.

خط الهجوم: سيمون موسيس، صامويل تشوكويزي، فيكتور أوسيمين.

تشكيل منتخب الكاميرون:-

حراسة المرمى: فابريس أوندوا

خط الدفاع: جان شارل كاستيليتو، كريستوفر ووه، نوهو تولو

خط الوسط: إنزو شاتو، أوليفير نتشام، أندريه أنجيسا، دارلين يونجوا

خط الهجوم: إيكامبي، فرانك ماجري، جورج كيفين نكودو.

بطاقة تعريف مباراة نيجيريا والكاميرون في كأس أمم إفريقيا

في لحظة مفصلية تشهدها بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، تتقاطع طرق منتخبي نيجيريا والكاميرون في مباراة مثيرة وحاسمة ضمن دور الـ16، يجمع هذا اللقاء بين تقاليد كروية غنية وطموحات كل منتخب في تحقيق الانتصار والتأهل للمراحل المتقدمة.

من مراحل المجموعات:

نيجيريا والكاميرون يصطدمان بعد أداء ممتاز في مراحل المجموعات. يأتي منتخب النسور بثقة بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته، بينما يدخل المنتخب الكاميروني اللقاء بعد مروره بتحديات صعبة في مرحلة المجموعات.

أداء الفرق:

نيجيريا تتميز بالهجوم القوي والتنوع في خطوط اللعب، في حين يتسم منتخب الكاميرون بالروح القتالية والتنظيم التكتيكي الذي يضعه في موقع تحدي.

تأثير التاريخ الرياضي:

هذا اللقاء يحمل معه تأثيرًا كبيرًا من التاريخ الرياضي بين الفريقين، وتاريخ المواجهات النارية التي سجلتها تلك القمة.

التوقيت والمكان:

تقام المباراة في ستاد "فيليكس هوفويت بوانيي"، وذلك في الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

التوقعات والتشويق:

تتوقع الجماهير مواجهة محمومة ومثيرة، حيث يسعى كل منتخب لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل، مما يجعل هذه المباراة واحدة من أبرز لحظات البطولة.

البث التلفزيوني:

منصات البث التلفزيوني، وبالتحديد قنوات بين سبورتس، ستكون واجهة لمتابعة هذه المواجهة الحاسمة، حيث يترقب عشاق الكرة الإفريقية لحظات مليئة بالعاطفة والإثارة.