منتخب مصر يختتم تدريباته قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية غدًا في كأس الأمم الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته استعدادًا لمواجهة الكونغو الديموقراطية في العاشرة مساء غدًا الأحد - بتوقيت القاهرة - في مباراة دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

منتخب مصر يختتم تدريباته قبل مواجهة الكونغو

شارك في المران ٢٤ لاعبا، بينما استمر إمام عاشور في أداء البرنامج التأهيلي.

يسعى روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر تحقيق الفوز على الكونغو الديمقراطية والتأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى دور 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية عقب التعادل مع الرأس الأخضر بهدفين لكل فريق.

موعد مباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب مصر لمواجهة الكونغو الديمقراطية ضمن مباريات دور 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها مساء الغد.