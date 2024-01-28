نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشافي يعلن رحيله عن برشلونة لهذا السبب " فيديو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد الهزيمة الثقيلة أمام فياريال، أكد تشافي هيرنانديز أنه تركه لتدريب الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة في نهاية الموسم الحالي.

وتلقي الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة هزيمة ثقيلة أمام فياريال بخماسية مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الإسباني.

سبب رحيل تشافي عن برشلونة

وقال تشافي :" سأرحل في الثلاثين من يونيو ٢٠٢٤، الوضع يحتاج للتغيير ولقد تحدثت مع الادارة اليوم وقد حان وقت هذا التغيير؛ وكمشجع برشلوني لا يمكنني السماح باستمرار الوضع كذلك".

وأعرب تشافي عن شكره لرئيس برشلونة" خوان لابورتا " على دعمه، وعن شعوره بالمسؤولية تجاه النتائج السيئة التي حققها الفريق خلال الفترة الماضية.

وأضاف تشافي، أنه لا يريد أن يكون مصدرا للمشاكل أو الضغوط على اللاعبين أو الجماهير، وأنه يرغب في الرحيل بشكل جيد ومحترم.