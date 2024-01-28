نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نحو باريس.. تعرف على منتخبات اليد المتأهلة مع الفراعنة إلى الأولمبياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب مصر الأول لكرة اليد، في حسم بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، بعد فوزه ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد. واستضافت مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، والتي أقيمت في الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري، في الصالة الرئيسية الكبرى باستاد القاهرة.

ومنح لقب كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، بطاقة المنتخب المصري للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، فضلًا عن تأهله إلى بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال التي تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج.

المنتخبات المتأهلة إلى منافسات أولمبياد باريس لكرة اليد

ويستعرض موقع دوت الخليج الرياضي قائمة المنتخبات المتأهلة إلى أولمبياد باريس 2024 رفقة المنتخب الوطني، حيث تأهل منتخب فرنسا المضيف، ومنتخب الدنمارك النسخة الأخيرة.

فيما تأهل منتخب اليابان بطل آسيا، بالإضافة إلى تأهل أحد منتخبي السويد أو ألمانيا ثالث بطولة أوروبا، نظرا لتأهل منتخبي فرنسا والدنمارك طرفي النهائي إلى الأولمبياد مستضيف الأولمبياد وبطل النسخة الماضية.

وحقق منتخب الدنمارك الفوز على نظيره ألمانيا ضمن منافسات نصف نهائي بطولة أوروبا لكرة اليد رجال بنتيجة (29/26)، فينا حقق منتخب فرنسا الفوز على حساب نظيره السويد بنتيجة (30/34).

ويواجه منتخب الدنمارك نظيره فرنسا في المباراة النهائية غدًا الأحد، فيما يواجه منتخب السويد نظيره ألمانيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ويتأهل صاحب المركز الثالث مباشرةً إلى الأولمبياد، فيما ينضم صاحب المركز الرابع إلى الملحق الأولمبي.

وينتظر باقي المنتخبات منافسات الملحق الأولمبي إلى أولمبياد باريس.

المنتخبات المتأهلة إلى أولمبياد باريس:

- منتخب فرنسا المستضيف

- منتخب الدنمارك بطل النسخة الماضية

- منتخب مصر بطل تصفيات إفريقيا

- منتخب اليابان بطل تصفيات آسيا

- منتخب ( السويد أو ألمانيا ) ثالث اوروبا لتأهل طرفي نهائي اوروبا إلى الأولمبياد

- بطل تصفيات أمريكا

مجموعات الملحق الأولمبي للتأهل إلى أولمبياد باريس

المجموعه الأولي (إسبانيا - سلوفينيا - البحرين - البرازيل)

المجموعه الثانية(السويد أو المانيا - كرواتيا - الجزائر - النمسا)

المجموعه الثالثة (النرويج - المجر - تونس - البرتغال)

قائمة أبطال كرة اليد بعد الفوز بالتاسعة والمتأهلة إلى أولمبياد باريس

ويستعرض موقع دوت الخليج الرياضي، قائمة أبطال منتخب اليد الوطني، بقيادة الإسباني خوان كارلوس باستور.

حراسة المرمى: كريم هنداوي (الصفا السعودي)، محمد على (لوجرونيو الإسباني)، محمد عصام الطيار (بالينجن الألماني).

جناح أيسر: أحمد هشام سيسا (الأهلي)، مازن رضا (الزمالك).

ظهير أيسر: على زين (دينامو بوخارست الروماني)، عبدالرحمن فيصل (الأهلي)، حسن قداح (كيلسي البولندي).

صانع ألعاب: أحمد خيري (الأهلي)، يحيى الدرع (فيزبريم المجري)، سيف الدرع (ليموج الفرنسي).

ظهير أيمن: يحيى خالد (فيزبريم المجري)، مهاب سعيد (نيم الفرنسي)، محسن رمضان (الأهلي).

جناح أيمن: محمد سند (نيم الفرنسي)، أكرم يسري (الزمالك).

الدائرة: إبراهيم المصري (الأهلي)، محمد ممدوح هاشم، أحمد عادل (الأهلي)، خالد وليد (الزمالك).