نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة غير متوقعة.. يورجن كلوب إلى برشلونة بدلًا من تشافي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ربط عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين إعلان تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة ويورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، رحيلهما خلال الفترة المقبلة.

كما أفادت وسائل إعلام إسبانية اليوم أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة لكرة القدم قد حسم اختياره للمدرب الذي سيحل محل تشافي هيرنانديز.

تشافي يعلن رحيله عن برشلونة

وقد أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الكروي الأول مغادرته عن البلوجرانا في نهاية الموسم الحالي، بعد الهزيمة الثقيلة أمام فياريال.

وتلقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة هزيمة ثقيلة أمام فياريال بخماسية مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الإسباني.

من بديل تشافي في برشلونة؟

وبحسب المصادر الصحفية الإسبانية، فإن خوان لابورتا يعتبر الألماني يورجن كلوب هو المرشح الأول لتولي قيادة برشلونة في المرحلة المقبلة بعد رحيل تشافي هيرنانديز.

ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة مفاوضات مع يورجن كلوب لإقناعه بالانضمام إلى مشروع رياضي طموح بنسبة 100٪.

وكان الألماني يورجن كلوب قد صدم الجميع بإعلانه عن رغبته في الرحيل عن ليفربول في نهاية الموسم الحالي.