إذا فزت بدوري أبطال أوروبا ستتراجع؟ رد ناري غير متوقع من تشافي

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أحمد جودة - القاهرة - رد تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، على سؤال ما إذا كان سيتراجع عن قرار رحيله بنهاية الموسم الجاري الذي أعلنه عقب الخسارة القاسية أمام فياريال بالدوري الإسباني، في حال تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

إذا فزت بدوري أبطال أوروبا ستتراجع؟

وعبر تشافي عن غضبه بعد الخسارة أمام فياريال بنتيجة 5-3، حيث أعلن عن رحيله بنهاية الموسم الحالي 2023-2024، قبل أن يسأله أحد المصحفيين عن ما إذا كان سيتراجع عن قراره في حال حقق بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأجاب تشافي بالنفي قائلًا: "هل من الممكن التراجع عن قرارك إذا فزت بدوري أبطال أوروبا؟ "لا".

تشافي يعلن رحيله بنهاية الموسم

وقال تشافي:" سأرحل في الثلاثين من يونيو 2024، الوضع يحتاج للتغيير ولقد تحدثت مع الادارة اليوم وقد حان وقت هذا التغيير؛ وكمشجع برشلوني لا يمكنني السماح باستمرار الوضع كذلك".

وأعرب تشافي عن شكره لرئيس برشلونة" خوان لابورتا " على دعمه، وعن شعوره بالمسؤولية تجاه النتائج السيئة التي حققها الفريق خلال الفترة الماضية.

وأضاف تشافي، أنه لا يريد أن يكون مصدرا للمشاكل أو الضغوط على اللاعبين أو الجماهير، وأنه يرغب في الرحيل بشكل جيد ومحترم.