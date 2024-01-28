انت الأن تتابع خبر تشافي يعلن الرحيل عن برشلونة ويكشف أسباب قراره والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، رحيله عن النادي الكتالوني بعد الخسارة من فياريال بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المواجهة التي أقيمت بينهما أمس ضمن لقاءات الدوري الإسباني.

وانتهت مباراة برشلونة وفياريال بخسارة النادي الكتالوني بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.

تشافي يعلن رحيله عن برشلونة نهاية الموسم الحالي

وخلال تصريحات نشرتها صحيفة سبورت الإسبانية بعد السقوط أمام فياريال بخماسية قال تشافي: لن أكون مدرب برشلونة في 30 يونيو، المسؤولية كبيرة والقرار سيكون مناسب للاعبين، قراري منذ فترة لأنني لا أريد أنا أكون سببًا في وجود عائق بالنادي.

أضاف المدرب الإسباني: ” لابد أن يحدث تغيير في النادي، اللاعبين يريدون اللعب بدون توتر ومسؤولية كبيرة أفضل قرار هو الرحيل، وحاليًا سأقوم بعمل جاد حتي ينتهي الموسم، سنحاول خلال الأشهر المقبلة تقديم موسم جيد ولكن التفكير السليم سيعطي الفرصة لنا في الأيام المتبقية.

تشافي يعلن أسباب رحيله عن برشلونة

وكشف تشافي عن أسباب رحيله عن برشلونة وقال: ” قرار الرحيل سيخفف الوضع على النادي سأستمر في مشروعي حتي 30 يونيو، وبعد القرار أشعر أنني في حالة جيدة بعد المسؤولية القوية التي كنت أحملها، التغيير في الديناميكية مطلوب، مباراة اليوم كانت أصعب مباراة خلال مسيرتي كمدرب.

واختتم: ” الجميع هنا يفكر للأفضل سواء اللاعبين أو ديكو والرئيس، سيتحسن النادي في حالة واحدة وهي تعديل الديناميكيات، وتم اتخاذ القرار بعد الحديث مع اللاعبين والموظفين وأخي حتي زوجتي قولت للجميع أنني لا أريد أن أكون مشكلة لبرشلونة وأفضل حل هو الرحيل.

نتيجة مباراة برشلونه ضد فياريال

وانتهت مباراة برشلونه ضد فياريال بخسارة النادي الكتالوني بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، وافتتح أهداف المواجهة فياريال عن طريق جيرارد مورينو في الدقيقة الـ41 وسجل الثاني لفياريال الياس اخوماش في الدقيقة الـ54، وقلص البارسا الفارق عن طريق إلكاي جوندوجان في الدقيقة الـ60 وتعادل البارسا عن طريق بيدري في الدقيقة الـ68 والثالثة للبارسا سجله إيريك بيلي بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ71، وعاد فياريال وسجل الهدف الثالث وتعادل عن طريق جونكالو جويديس بالدقيقة الـ84، والرابع سجله سورلوث بالدقيقة التاسعة من +90 والخامس سجله خوزي موراليس في الدقيقة الثانية عشر من +90.