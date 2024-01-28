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أحمد جودة - القاهرة - فرض باير ليفركوزن هيمنته، لكنه أهدر العديد من الفرص، ليتعادل سلبيًا مع ضيفه بروسيا مونشنغلادباخ، اليوم السبت، ليبقى في صدارة الترتيب ولكن بفارق نقطتين فقط.

ليفركوزن يسقط في فخ التعادل السلبي أمام مونشنغلادباخ

حصد ليفركوزن الذي لم يتلق أي هزيمة في الدوري هذا الموسم نقطة التعادل، رافعًا رصيده في الصدارة إلى 49 نقطة، ويليه بايرن ميونخ في المركز الثاني برصيد 47 نقطة.

ويحتل شتوتغارت المركز الثالث برصيد 37 نقطة.

وبلغت نسبة استحواذ ليفركوزن على الكرة أكثر من 70% خلال الشوط الأول، وصنع فرصتين مبكرتين عن طريق فلوريان فيرتس، لكنه واجه صعوبة في اختراق دفاع مونشنغلادباخ المنضبط

وأحكم ليفركوزن الذي يدربه تشابي ألونسو سيطرته على مجريات اللعب بشكل أكبر في الشوط الثاني لكن توالت الفرص الضائعة، منها ثلاث فرص أتيحت لجيريمي فريمبونغ في غضون ست دقائق.

كما سدد أليخاندرو غريمالدو كرة مرت فوق العارضة.

وكاد ناثان تيلا أن يخطف هدف الفوز لليفركوزن في الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، لكنه أهدر الفرصة بتسديد كرة ضعيفة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.