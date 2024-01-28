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أحمد جودة - القاهرة - في مباراة قوية جمعت بين منتخب نيجيريا ومنتخب الكاميرون، تمكن منتخب نيجيريا من تخطي عقبة منافسه بنتيجة 2-0 في دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

نيجيريا تروض الكاميرون وتصعد لربع نهائي كاس امم افريقيا

سجل اللاعب أديمولا لوكمان هدفين لنسور نيجيريا في الدقيقتين 36 و90، ليحسم تأهل منتخب نيجيريا إلى ربع النهائي على حساب أسود الكاميرون.

بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، تأهل منتخب نيجيريا لمواجهة أنجولا في ربع النهائي يوم الجمعة المقبل، بينما ودع منتخب الكاميرون البطولة بقيادة مدربه ريجوبيرت سونج.

شهدت المباراة تفوقًا واضحًا لصالح منتخب نيجيريا، حيث عاد المهاجم فينسنت أبوبكر للمشاركة كبديل بعد غياب بسبب الإصابة.

بدأ منتخب الكاميرون بنشاط هجومي، إلا أنه لم يتمكن من ترجمة ذلك إلى أهداف، بينما استغل منتخب نيجيريا فرصته وافتتح التسجيل في الدقيقة 36 عن طريق أديمولا لوكمان بعد خطأ دفاعي.

وبالرغم من محاولات الكاميرون للتعادل، إلا أن الدفاع النيجيري كان يستجيب بفعالية، وفي الدقيقة النهائية من المباراة، أضاف لوكمان هدفه الثاني ليؤكد تأهل منتخب نيجيريا إلى المربع الذهبي من البطولة.