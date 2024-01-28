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أحمد جودة - القاهرة - سجل لاعب وسط إمبولي، توماسو بالدانزي، هدفًا في الشوط الثاني ليفرض التعادل 1-1 على يوفنتوس، الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين في الدوري الإيطالي.

يوفنتوس يفقد نقطتين ثمينتين أمام إمبولي في الدوري الإيطالي

افتتح دوسان فلاهوفيتش التسجيل في الدقيقة 50، عندما هز الشباك من مسافة قريبة بعد ركلة ركنية، قبل أن يدرك بالدانزي البديل التعادل بعد 20 دقيقة من تسديدة منخفضة من مسافة بعيدة.

ولعب يوفنتوس المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 18، عندما أشهر الحكم البطاقة الحمراء للمهاجم أركاديوش ميليك بعد تدخله على ألبرتو تشيري مهاجم إمبولي.

وفي البداية حصل اللاعب البولندي على بطاقة صفراء لكن الحكم عدل عن رأيه بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

ويتصدر يوفنتوس الترتيب برصيد 53 نقطة من 22 مباراة، بفارق نقطتين أمام إنتر ميلان الذي تتبقى له مباراتان.

ويحتل إمبولي المركز 19 وقبل الأخير برصيد 17 نقطة.