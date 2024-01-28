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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا

جولة دور الـ16 الإفريقي بين Egypt vs DR Congo اليوم، مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بث مباشر في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، مصر تسعى لتحقيق أول انتصار لها في كأس أمم إفريقيا 2024 عندما تواجه منتخب الكونغو الديمقراطية في ملعب لاورينت بوكو بمدينة سان بيدرو في دور الـ 16.

تتعرض مصر لضغوطات كبيرة بعد الأداء الضعيف في مرحلة المجموعات والمشاكل التي نشأت بسبب غياب محمد صلاح الذي سافر إلى ليفربول للحصول على العلاج. ولن تهدأ الأمور إلا إذا تمكنت من تجاوز المرحلة الثمن النهائي بسلاسة.

تشترك مصر والكونغو في حقيقة أنهما لم يحققا الفوز حتى الآن، حيث تأهل كل منهما من المركز الثاني في مجموعته بثلاث تعادلات وثلاث نقاط.

ومع ذلك، يتفوق منتخب مصر بقيادة المدرب روي فيتوريا على منتخب الكونغو الديمقراطية بسبب تسجيله 6 أهداف في 3 مباريات، بينما سجلت الكونغو فقط هدفين. وتلقت الكونغو هدفين وسجلت 6 أهداف في شباك حارس المرمى المصاب محمد الشناوي.

تاريخيًا، التقت مصر والكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 في نسخة عام 2006 التي أقيمت في مصر. انتهت المباراة بفوز ساحق لمصر بنتيجة 4-1 تحت قيادة المدرب حسن شحاتة. وفي نهاية البطولة، توجت مصر باللقب.

بتوقيت مصر.. ما هو موعد مباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا 2023؟

ستقام مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بث مباشر يوتيوب في مساء يوم الأحد 28 يناير الحالي، ضمن مباريات دور الـ 16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار حاليًا، تم تحديد ملعب لوران بوكو لاستضافة هذه المباراة.

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديموقراطية

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن موعد المباراة سيكون في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 12:00 صباحًا بتوقيت أبوظبي، والساعة 9:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ترددات.. ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية اليوم في أمم إفريقيا؟

ستكون قنوات بين سبورت القطرية المسؤولة عن بث مباشرمباراة مصر والكونغو الديمقراطية تويتر في كأس الأمم الإفريقية 2023. تم التوصل إلى اتفاق يتيح لقنوات بين سبورت بث المباراة على الهواء مباشرة للمشتركين في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة الأفريقية. وبالتالي، ستكون قناة BeIN Sports MAX 1 هي القناة التي ستعرض المباراة بشكل مباشر.

تردد القنوات:

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

طريقة فك شفرة قناة الجزائرية الأرضية الناقلة لمباراة مصر والكونغو مجانًا

لفتح قناة الجزائرية الأرضية مجانًا ومشاهدة بث مباشر مباراة مصر والكونغو الديمقراطية دون تقطيع على القمر الصناعي نايل سات، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1- قم بفتح إعدادات جهاز الرسيفر الخاص بك.

2- اختر قائمة الترددات لإضافة تردد قناة الجزائرية الأرضية.

تردد قناة الجزائرية الأرضية إسم القناة: Programme National Algeria

القمر الصناعي، نايل سات

التردد، 11680

الاستقطاب، عمودي

معدل الترميز، 27500

معامل تصحيح الخطأ، 5/6

3- أدخل التردد المحدد سابقًا واضغط على زر "موافق" أو "OK".

4- بمجرد أن يتم تثبيت التردد، ستظهر خانة تسمى "Biss" على جهاز الرسيفر.

5- قم بإدخال شفرة القناة وهي: 1100001100000000.

بعد اتباع هذه الخطوات، يجب أن تتمكن من مشاهدة قناة الجزائرية الأرضية دون تشفير ومجانًا على جهاز الرسيفر الخاص بك.

يرجى ملاحظة أن الشفرة المذكورة هي للغرض التوضيحي فقط وقد تتغير مع مرور الوقت، لذا يُفضل التحقق من شفرة القناة المحدثة من مصدر موثوق قبل استخدامها.

بالجنسية.. من هو حكم مباراة مصر والكونغو الديمقراطية اليوم؟

لجنة حكام "كاف" الجنوب إفريقية قد اختارت توم أبونجيل ليكون حكمًا لمباراة مصر والكونغو، سيتم مساندته في هذه المباراة من قبل سورو فاتسواني من ليسوتو كمساعد أول، ولوبيز إيفانيلدو أوليفيرا من أنجولا كمساعد ثانٍ، وأحمد هيرالال من موريشيوس كحكم رابع. سيكون الغاني دانيال لاريا مسؤولًا عن تقنية الفيديو (VAR) في هذه المباراة.

أخبار سارة من ليفربول عن محمد صلاح

أكد موقع ليفربول أن محمد صلاح لن يشارك مع منتخب مصر في مباراة دور الـ16 أمام منتخب الكونغو الديمقراطية. ومع ذلك، أفاد الموقع أن صلاح يحقق تقدمًا مذهلًا في برنامجه العلاجي والتأهيلي، وهو قد يصبح جاهزًا للمشاركة مع الفراعنة ابتداءً من 2 فبراير.

وأوضح الموقع أنه في حالة تأهل منتخب مصر إلى ربع النهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية، فإن صلاح قد يكون متاحًا للمشاركة في تلك المراحل التالية، بما في ذلك ربع النهائي في 2 فبراير، ونصف النهائي في 7 فبراير، والنهائي في 11 فبراير.

تشكيلة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية اليوم في كأس إفريقيا

أولًا: تشكيل منتخب مصر

حارس مرمى: محمد أبو جبل

رباعي الدفاع: محمد حمدي - محمد عبد المنعم - أحمد حجازي - محمد هاني

ثلاثي الوط: أحمد سيد "زيزو" - مروان عطية - عمر مرموش

مثلث الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" - مصطفى محمد - مصطفى فتحي

ثانيًا: تشكيل منتخب الكونغو

حارس مرمى: مباسي نزاو

خط الدفاع: أرثر ماسواكو - ديلان باتوبينسيكا - شانسيل مبيمبا - جيدون كالولو

الوسط الدفاعي: صامويل ماوتوسامي - تشارليز بيكل

الوسط الهجومي: يوان ويسا - جايل كاكوتا - سيلاس كاتومبا

قلب هجوم: فيستون مايلي

مصر ضد الكونغو الديمقراطية.. تاريخ مواجهات حافل

تمت المواجهة الأولى بين الفريقين في عام 1970 ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في "السودان". وانتهت المباراة بفوز منتخب مصر بهدف نظيف.

وفي اللقاء الثاني الذي جمعهما في عام 1974 في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر، خسر المنتخب المصري بنتيجة 3-2.

وفي عام 1990، التقى منتخب مصر مع منتخب الكونغو الديمقراطية مرتين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 1990. حققت مصر الفوز في المباراة الأولى، وانتهت المباراة الثانية بالتعادل.

وبعد فترة طويلة من الغياب، التقى منتخب مصر مرة أخرى مع الكونغو في عام 2006 في كأس الأمم الإفريقية، وحققت مصر الفوز بنتيجة 4-0.

وفي عام 2010، تواجه المنتخبان في تصفيات كأس العالم، حيث فازت مصر في المباراة التي أقيمت في القاهرة بنتيجة 2-0، وفاز المنتخب الكونغولي في المباراة التي أقيمت في كينشاسا بنتيجة 1-0، وسجل الهدف محمد أبو تريكة.

وكانت آخر مباراة جمعت مصر والكونغو في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية عام 2019 على استاد القاهرة، وفاز منتخب مصر بنتيجة 2-0 بهدفين سجلهما أحمد المحمدي ومحمد صلاح.

تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 بعد أن حل في المركز الثاني بالمجموعة الثانية بثلاث تعادلات، في حين تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية في المركز الثاني للمجموعة السادسة برصيد 3 تعادلات أيضًا.