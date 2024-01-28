نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي ينتقد تصرف صلاح: خطأ كارثي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



علَقَ رضا شحاتة نجم النادي الأهلي السابق، على أزمة مغادرة محمد صلاح نجم وقائد المنتخب الوطني لمعسكر الفراعنة لاستكمال رحلة علاجه داخل ناديه "ليفربول الإنجليزي".

تصريحات رضا شحاتة

وقال رضا شحاتة في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية "TeN": مغادرة محمد صلاح لمعسكر المنتخب الوطني وسفره إلى انجلترا لاستكمال علاجه في ليفربول "لغز كبير" بالنسبة لي.

وأضاف: كنت أتمنى استمراره بمعسكر الفراعنة نظرًا لقيمته الفنية الكبيرة، فهو قادر على تقديم الدعم المعنوي لزملاؤه حتى ولو لم يشارك.

وأضاف: كان يجب على اتحاد الكرة إيضاح الأمور مبكرًا قبل أن تتفاقم الأزمة بين اللاعب والجمهور عقب مباراة غانا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

