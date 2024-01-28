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أحمد جودة - القاهرة - سقط أولمبيك مارسيليا في فخ التعادل أمام ضيفه موناكو بنتيجة (2/2)، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

موناكو يصمد بتسعة لاعبين في عرين مارسيليا بالدوري الفرنسي

وتقدم الضيوف بهدف مبكر سجله وسام بن يدر، في الدقيقة السابعة.

لكن موناكو تلقى صدمة بطرد لاعبه جييرمو ماريبان، في الدقيقة 11.

واستغل مارسيليا النقص العددي لضيفه، ليدرك التعادل بهدف نجمه الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، في الدقيقة 38.

وعاد موناكو ليتقدم مجددا عن طريق ماجني أكليوش، في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وعادل مارسيليا الكفة مرة أخرى، بهدف من خلال ليوناردو باليردي، في الدقيقة 50.

وأكمل موناكو اللقاء بتسعة لاعبين، بعد طرد لاعبه دينيس زكريا في الدقيقة 86، لكن فريق الإمارة صمد في معقل مارسيليا، ليخرج بنقطة ثمينة، رافعا رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع.

أما مارسيليا، فواصل نزيف النقاط بتعادل ثالث على التوالي، ليبقى في المركز السادس برصيد 29 نقطة.

وفي مباراة أخرى أقيمت اليوم السبت، فاز نيس على ميتز بنتيجة (1/0)، بينما تغلب رين على مضيفه أولمبيك ليون (3/2)، مساء أمس الجمعة في افتتاح منافسات الجولة.

